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Korona Virüs İlk vaka haberini o sunmuştu! CNN Türk spikerinden kötü haber
Korona Virüs

İlk vaka haberini o sunmuştu! CNN Türk spikerinden kötü haber

CNN Türk kanalında Türkiye'deki ilk koronavrüs vakası haberini sunan Duygu Kaya koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 10:52:00 - 2020-10-10 10:53:16
İlk vaka haberini o sunmuştu! CNN Türk spikerinden kötü haber

Her gün sabah kuşağında Güne Merhaba programını sunan Duygu Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Covid'le tanışmış olduk. Karantina bitene kadar 'Güne Merhaba' diyemeyeceğim. Çok enteresan bir seyri var. Birden artıyor semptomlar. Kendinize dikkat edin. Maskenizi takın" dedi.

"Hastanedeyim tedaviye başlandı"

"Geçmiş olsun mesajlarının ardından yeni bir paylaşım yapan Kaya, "Herkese teşekkür ederim. Şuan hatırı sayılır bir baş ağrısı ve fazlaca öksürük ve tabi iştahsızlık var. Hastanedeyim tedaviye başlandı. Çok kalmayacağım biliyorum. Yakalanan herkese şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.

İlk vaka haberini sunmuştu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını mart ayında Türkiye'ye de görünmüştü. Son dakika haberleriyle duyurulan kötü haberi sunanlardan biri de CNN Türk muhabiri Duygu Kaya'ydı.

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