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“İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi” gerçekleştirildi

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali:- “İş Bankası olarak Arktik’e yapılan ‘İlk Türk Bilim Seferi’ne verdiğimiz böylesine geniş kapsamlı destek sosyal sorumluluk konusundaki bakış açımızın başka bir yansıması. İlklerin bankasıyız, Arktik’e yapılan ‘İlk Türk Bilimsel Seferi’nin bir parçası olmaktan, bu çapta bir bilimsel çalışmaya destek vermekten gurur duyuyoruz”- “Sefere katılan bilim insanlarımız, farklı üniversite ve kurumların da dâhil olduğu 40’ın üzerindeki araştırmacının ihtiyaç duyduğu bulguları da topladılar. Bunun yanı sıra Arktik bölgesindeki sonraki çalışmalar için gerekli izinler, prosedürler konusunda önemli bir hafıza biriktirdiler”

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:57
“İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi” gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “İş Bankası olarak Arktik’e yapılan ‘İlk Türk Bilim Seferi’ne verdiğimiz böylesine geniş kapsamlı destek sosyal sorumluluk konusundaki bakış açımızın başka bir yansıması. İlklerin bankasıyız, Arktik’e yapılan ‘İlk Türk Bilimsel Seferi’nin bir parçası olmaktan, bu çapta bir bilimsel çalışmaya destek vermekten gurur duyuyoruz.” dedi.

Kuzey Kutbu'na 11-26 Temmuz 2019'da yapılan "İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi"nin sponsorluğunu üstlenen Türkiye İş Bankası ev sahipliğinde, seferde görev alan bilim insanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan İş Bankası Genel Müdürü Bali, bilimsel ve akademik araştırma programlarının geliştirilmesinin ve kurumlarca desteklenmesinin Türkiye’nin geleceği ve toplumsal gelişim anlamında çok önemli olduğunu vurguladı.

Bali, İş Bankası’nın 100 yıla yaklaşan tarihi boyunca, faaliyetlerinde hep toplum yararını gözeten, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma misyonu üstlenen, öncü ve rehber bir kurum olduğunu ifade ederek, “İş Bankası olarak Arktik’e yapılan ‘İlk Türk Bilim Seferi’ne verdiğimiz böylesine geniş kapsamlı destek de sosyal sorumluluk konusundaki bu bakış açımızın başka bir yansıması. İlklerin bankasıyız, Arktik’e yapılan ‘İlk Türk Bilimsel Seferi’nin bir parçası olmaktan, bu çapta bir bilimsel çalışmaya destek vermekten gurur duyuyoruz.” diye konuştu.

Arktik’in, buzulların altında pek çok bilinmezliği barındıran, bu yönüyle de bilim dünyasının ilgisini çeken alanlardan biri olduğuna dikkati çeken Bali, şunları kaydetti:

“Sefere katılan bilim insanlarımız, farklı üniversite ve kurumların da dâhil olduğu 40’ın üzerindeki araştırmacının ihtiyaç duyduğu bulguları da topladılar. Bunun yanı sıra Arktik bölgesindeki sonraki çalışmalar için gerekli izinler, prosedürler konusunda önemli bir hafıza biriktirdiler. İlkler hep zordur, ama yol gösterici olması açısından da önemlidir. Elde edilen tüm bilgilerin, önümüzdeki dönemde akademik dünyamızda bu alandaki çalışmalara katkı sunacağına ve çarpan etkisi ile başarısının yıllara yayılacağına inanıyorum.”

Bali, bilimsel çalışmaları desteklemenin, hemen hemen her sektörü, her alanı teknolojik yeniliklerin şekillendirdiği bu süreçte çocukları ve gençleri bilime dayalı, farklılık yaratacak çalışmalara daha fazla yönlendirmenin önemine işaret ederek, “İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi’nin, bilime katkısının yanında gençlerimiz, öğrencilerimiz için de ilham verici bir başarı öyküsü olduğuna inanıyorum. Şunu unutmamalıyız ki dijitalleşme, kodlama, yapay zekâ, robotik endüstriler üzerine inşa edilen yeni dünyada, ülkelerin başarısı bilime, eğitime ne kadar önem verdikleri ile doğru orantılı olacak. Bugün burada sizlerle bir arada olmamıza vesile olan ve büyük bir önem atfettiğimiz bilimsel sefer, bu heyecanımızın bir parçası.” şeklinde konuştu.


- “Kışın Antarktika’da, yazın Kuzey Kutbu’nda çalışmak istiyoruz”


İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ise İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama Araştırma Merkezi (İTÜ PolReC) koordinasyonunda devam eden kutup araştırmalarının göğüs kabartmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye İş Bankası sponsorluğunda İTÜ PolReC koordinasyonunda ekiplerinden ve birçok farklı kurumdan araştırmacıların, Arktik bölgede yaşanan iklim değişikliğini görmek ve bu değişimin ekosistem üzerindeki etkilerini incelemek üzere örneklemeler ve gözlemler yapmak üzere yola çıktığını anımsatan Prof. Dr. Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de hortum gibi uç hava olaylarının görülmesi, temiz su kaynaklarının ve tarım arazilerinin azalması, deniz suyu seviyesinin artmasıyla etkisini hissettiğimiz küresel iklim değişikliğinin ölçümlenmesi geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor. İTÜ’nün bilimsel altyapısı ve öncü misyonu ile iklim değişikliğinin etkilerini gözlemleyerek, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma umuduyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu araştırmamıza katılan akademisyenlerimize başarılar diliyor, bilim dünyası için ışık olacak, gezegenimizin geleceğini kurtaracak bulgulara ulaşılmasını yürekten istiyorum.”

Bir gazetecinin gelecekteki çalışmalara yönelik sorusu üzerine Karaca, “Antarktika’da ciddi tecrübemiz var. Orada söz sahibiyiz. 4. sefer hazırlıklarını bitirmek üzereyiz. Kışın Antarktika’da yazın Kuzey Kutbu’nda çalışmak istiyoruz.” dedi.


- “Alınan veri ve örneklerin incelenmesine başlanacak”


İTÜ Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi ve İTÜ PolReC Müdürü ve “İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi” lideri Doç Dr. Burcu Özsoy da dünyanın sürdürülebilir geleceği için Arktik’teki araştırmaların büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Türk Bayrağını Arktik’te dalgalandırma onuruna eriştikleri için mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Bilim seferi sırasındaki gözlemlerini anlatan Özsoy, “Arktik’te yaptığımız birbirinden değerli farklı üniversite, kurum ve kuruluşun, dünya için büyük önem taşıyan bilimsel çalışmalarını Arktik bölgede icra ettik. Bu çalışmaları bilimsel yayınlar ile de taçlandırıp, sürdürebilirliğini sağlayacağız. Alınan veriler ve örneklerin, bilimsel olarak incelenmesine hemen başlanacak olsa da hem laboratuvar incelemeleri hem de bilimsel yayınların basımı uzun zamanlar almakta. Türkiye’nin böyle bir adım atması için tam destek veren Türkiye’nin Bankası’na minnettarız.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından seferde görev alan bilim insanları tarafından İş Bankası Genel Müdürü Bali’ye ve Prof. Dr. Karaca’ya Arktik suyu ve sefer ekibi tarafından imzalanmış tişört hediye edildi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:57
  1. İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi
  2. Türkiye İş Bankası

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