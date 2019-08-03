0553 313 94 23

İlk tövbenin kabul edildiği tepe: Cebel-i Rahme

Arafat içerisinde yer alan, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu, ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme, hacı adaylarından büyük ilgi görüyor- Arife günü Arafat ve Müzdelife'de vakfe için hacı adaylarının gidecekleri alan ile bayramda Mina bölgesinde şeytan taşlayacakları mekanlarda hazırlıklar sürüyor

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:27
İlk tövbenin kabul edildiği tepe: Cebel-i Rahme

MEKKE (AA) - Haccın en önemli rüknü olan vakfenin yapıldığı Arafat içerisinde yer alan Cebel-i Rahme (Rahmet Tepesi), Hz. Adem ile Hz. Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği mekan olması dolayısıyla hacı adaylarının ziyaret durakları arasında önemli yer tutuyor.

Mekke'de bulunan hacı adayları, Kurban Bayramı arifesinde Arafat ve Müzdelife'de vakfe için gidecekleri alan ile bayramda Mina bölgesinde şeytan taşlayacakları mekanları geziyor.

Hz. Adem ile Hz. Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme, hacı adaylarının Arafat'ta ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.

Sıcak havaya rağmen günün her saati ziyaretçisi eksik olmayan tepeye merdivenlerle birkaç dakikada ulaşan hacı adayları, burada dua ediyor.

Kafile başkanları ve din görevlilerinin Arafat ve Rahmet Tepesi hakkındaki bilgilendirmelerini dinleyen hacı adayları, yakınlarına göndermek ve hatıra olarak saklamak için fotoğraf çektiriyor.

Özellikle akşam saatlerine doğru güneşin batışının ortaya çıkardığı olağanüstü manzara, tepeden net görülüyor. Bazı kafileler, ziyaretlerini güneşin battığı ve doğduğu saatlere denk getirmeye çalışıyor.

Tepeye çıkan yollarda bulunan seyyar satıcılar, hacı adaylarına hediyelik eşya satıyor.

- Hac hazırlıkları

Öte yandan Kurban Bayramı arifesinde Arafat ve Müzdelife'de vakfe için hacı adaylarının gidecekleri alan ile bayramda Mina bölgesinde şeytan taşlayacakları mekanlarda da hazırlıklar sürüyor.

Arafat sınırlarında hacı adaylarının konaklayacağı çadırları kuran ekipler temizlik çalışması yapıyor, eksikleri tamamlıyor.

- Arafat ve Rahmet Tepesi

Haccın en önemli rüknü "vakfe"nin yapıldığı yer olan Arafat, Mekke'nin 25 kilometre doğusunda, ova görünüşünde bir alan. Cebel-i Rahme, yaklaşık 14 kilometrekare alana sahip Arafat'ın kuzey kesiminde bulunuyor.

İslam kaynaklarında, son peygamber Hazreti Muhammed'in Arafat vakfesini Cebel-i Rahme'nin yakınında yaptığı belirtiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:27
  1. Arafat
  2. Cebel-i Rahme
  3. HAC2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teksüt Bandırma rekabetçi takım oluşturma hedefinde
    1. Teksüt Bandırma rekabetçi takım..
    2. Kent söyleşilerinin bu ayki konukları..
    3. Finansın merkezi için gaza basılıyor
    4. Rusya’da polisle çatışan sarhoş adam..
    5. Akit’in çağrısı sonrası MEB rakamları..
    6. Brezilya'da Bolsonaro'nun eleştirdiği..
    7. Aliağa’da kurban kesim yerleri..
    8. Muğla'da 42 düzensiz göçmen yakalandı
    9. Hong Kong’da hükumet karşıtları sokağa..
    10. Son kurul Konak’ta gerçekleştirildi
    11. Vali Su ve eşi, Çocuk Evinde kalan..
    12. Afet müdahale planı toplantısı yapıldı
    13. Selim Ilgaz sakatlığı nedeniyle kamp..
    14. TL ile ihracatta rekor
    15. Tarım Orman Şurası’na vatandaştan..
    16. Besni’de bahçe yangını büyümeden..
    17. Pamukkale Belediyesi asfalt mesaisine..
    18. Bingöl’de en tatlı hasat
    19. 2019’un ilk 7 ayında toplam 20 milyon..
    20. AB’nin IMF başkan adayı Bulgar..
    21. Ahlatlıbel’de 80’lere yolculuk
    22. Kasım ayında düzenlenecek Mersin..
    23. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’ne ilgi..
    24. Özel oda, sekreterya, makam aracı.....
    25. Yabancının Türkiye iştahı arttı
    26. Milletlerarası anlaşmalar
    27. FETÖ operasyonunda 4 polise tutuklama
    28. Ankara ve Diyarbakır’dan sonra şimdi..
    29. Samsun’da motorlu kara taşıt sayısı..
    30. Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 1..
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!
    Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız