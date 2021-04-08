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Oruç İlk teravih namazı ne zaman kılınacak?
Oruç

İlk teravih namazı ne zaman kılınacak?

Mübarek Ramazan ayı yaklaştıkça vatandaşlar teravih namazının ne zaman kılınacağını merak ediyorlar. 2021 yılının ilk teravih namazı ne zaman hangi tarihte kılınacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-08 17:38:00 -
İlk teravih namazı ne zaman kılınacak?

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan biri olan Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ramazan'ın yaklaşması ile birlikte teravih namazının ne zaman kılınacağı araştırılıyor.

İlk teravih ne zaman?

Ramazan ayı 13 Nisan günü başlayıp 12 Mayıs günü son bulacak. Ramazan Bayramı’nın 1. günü ise 13 Mayıs'a denk geliyor.

Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk teravih namazını kılacak. 13 Nisan günü yılın ilk orucunu tutulacak.

Camilerde teravih namazı kılınacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı bir programda 'Teravih namazı camide kılınabilecek mi?' sorusunun yanıtını verdi. Erbaş, "Salgın hastalık tehlikesi, teravih namazının uzun süre kapalı bir alanda kalmayı gerektirmesi, belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi nedenlerden dolayı geçen sene olduğu gibi teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız" dedi.

Teravih namazı vacip mi sünnet mi?

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.

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