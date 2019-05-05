11 ayın sultanı geldi! Bugün ilk teravih ilk sahur

On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı Ramazan’ı coşkuyla karşılıyoruz. İlk teravih namazı bu akşam kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan üç aylardan Ramazan’ın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak. İstanbul’da sahur vakti saat 04.09’da bitip oruç başlarken ilk iftar yarın saat 20.12’de yapılacak. İmsak vakti Ankara’da saat 03.58’de girerken iftar saat 19.54’te yapılacak. İzmir’de ise imsak saat 04.28, iftar saat 20.14’te gerçekleşecek.

İlk iftar Hakkari'de son iftar Edirne'de açılacak

Ramazan ayı bu sene 29 gün sürecek. Türkiye genelinde Ramazan’ın birinci günü ilk imsak Ardahan ve Iğdır'da saat 03.13'te yaşanacak. İlk iftar ise saat 19.06'da Hakkari'de açılacak. Ramazan’ın ilk günü son imsak Muğla ve İzmir'de 04.28'de başlayacak ve son iftar saat 20.23'te Edirne'de açılacak. Ramazan’ın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 16 saat 10 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 33 dakikayla en kısa orucu tutacak.

En uzun oruç 18 saat 57 dakika

Ramazan’ın son günü ise ilk imsak yine Ardahan'da 02.35'te, son imsak Muğla'da 03.57'de başlayacak. İlk iftar Hakkari'de 19.28'de, son iftar ise Edirne'de 20.50'de yapılacak. Ramazan’ın son günü Sinop'ta 17 saat 18 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 24 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya genelinde ise Ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 29 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 18 saat 57 oruç tutulacak.