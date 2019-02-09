İlk suçu değilmiş! Lise öğrencilerinin korkulu rüyası paketlendi Aydın'da lise öğrencilerinin korkulu rüyası haline gelen Kemal G., güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, iddiaya göre okulun önünde minibüs bekleyen lise öğrencisini elle taciz edip, kaçan Kemal G. (47), yakalandı. Lise öğrencisi olayı güvenlik görevlisine bildirdi Olay, saat 17.00 sıralarında Kuşadası-Söke yolu üzerinde bulunan özel lise yakınlarında meydana geldi. Yoldan geçen Kemal G., okuldan çıkıp kaldırımda minibüs bekleyen lise öğrencisi kızı, iddiaya göre elle taciz etti. Lise öğrencisi durumu okulun güvenlik görevlisine bildirirken, Kemal G. ise koşarak uzaklaştı. Polis kaçan zanlıyı yakaladı Güvenlik görevlisinin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüphelinin kaçtığı yönde araştırma yapan polis, ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmeye çalışan Kemal G.'yi, kısa süren kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı. Bu arada, Kemal G.'nin taciz suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi. Emniyete götürülen Kemal G.'nin sorgusu sürüyor.

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