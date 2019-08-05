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İlk spor kompleksi için imzalar atıldı

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, seçim vaatleri arasında bulunan spor kompleksi için ilk imzayı attı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:49
İlk spor kompleksi için imzalar atıldı

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, seçim vaatleri arasında bulunan spor kompleksi için ilk imzayı attı. Gençlik Spor Bakanlığı’nın onayı ile içinde kapalı yüzme havuzunun da bulunacağı ilk spor kompleksi için Spor Toto ile imzalar atıldı.


2019 Yerel seçimleri öncesinde Altıeylül için spor kompleksleri vaat eden Başkan Avcı icraatlarına başladı. Altıeylül’e yapılması planlanan komplekslerinin ilki için Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile protokol imzalandı. 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Balıkesir’e gelen ve Gümüşçeşme mahalle mitingine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ilçeye bir söz vererek yapılacak spor kompleksleri sayısını üçe çıkarmıştı.


Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı her mahalleye yapılacak sosyal alanlarla Altıeylül’ün çehresini değiştirmeye, yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik olarak seçim vaatlerinde uygun yerler için Spor Kompleksleri yapmayı düşündüklerini dile getirmişti. Bu vaatlerden ilki için, Milli Emlak ile görüşmeler yapıldı ve yazışmalar sonucunda Bahçelievler Mahallesi Asuva Park yanındaki alan Altıeylül Belediyesi’ne hibe edildi. Bu alana, içerisinde kapalı yüzme havuzu da bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi yapılması planlandı. Başkan seçilmesinin ardından hemen harekete geçen Başkan Avcı projelerle ilgili olarak bir dizi ziyaretlerde bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın onayı sonrasında Spor Toto Teşkilatı ile de görüşmeler yapan Başkan Avcı gerekli onayları alarak son noktayı koydu. Balıkesir Milletvekili Adil Çelik’in de katılımıyla Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile protokol imzalandı. Protokol sonrasında bir açıklama yapan Başkan Avcı; “İlçemizde seçim zamanı adaylığımız açıklandığında 2019-2023 stratejik eylem planı ve projelerimizi hazırlamıştık. Bunların içerisinde içinde kapalı yüzme havuzunun da bulunacağı Spor Kompleksleri projemiz vardı. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu Balıkesir’e geldiğinde projelerimizi kendilerine anlattık. Bakanımız Gümüşçeşme mahalle mitingi konuşmalarında sağolsun anlattığımız projelerimizi Altıeylül’de inşa etmek için söz vermişti.Bizler de bugün halkımızın taleplerini yerine getirmek için daha güzel yaşanabilir ve Balıkesir’in parlayan ilçesi Altıeylül yapmak için var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz. Böyle bir tesisin Altıeylül’e kazandırılmasında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik’e halkımız adına teşekkür ederim.” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:49
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