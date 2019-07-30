İlk sergilerini açtılar DÜZCE(İHA) – Yığılca Sosyal Dayanışma Merkezinin ilk kursiyerleri yapmış oldukları el emeği göz nuru eserler sergilendi.

DÜZCE(İHA) – Yığılca Sosyal Dayanışma Merkezinin ilk kursiyerleri yapmış oldukları el emeği göz nuru eserler sergilendi.

Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM ) kursiyerleri tarafından düzenlenen sergi açılışına katıldı. İlçede yeni hizmete açılan SODAM’ın ilk kursiyerlerinin yapmış oldukları el emeği göz nuru ürünleri inceleyen Kaymakam Çetin, kursiyerlerle sohbet ederek vermiş oldukları emeklerinden dolayı teşekkür etti.

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