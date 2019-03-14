0553 313 94 23

İlk sefer yarın başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi” projesinin ilk etabını tamamladı.

14 Mart 2019 Perşembe 16:37
İlk sefer yarın başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi” projesinin ilk etabını tamamladı. Şehir Hatları A.Ş, yarından itibaren Kabataş’tan Adalar ve Boğaz hattına düzenli seferlere başlıyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Temmuz 2016’da yapımına başladığı “Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi”nin ilk etabını tamamlandı. Projenin ilk etabında; İBB İştiraklerinden Şehir Hatları A.Ş’nin kullanacağı 708 metrekarelik geçici terminal binası (iskele) ile sefer yapılacak ve gemi bağlanacak 2 iskelenin inşaatı bitirildi. 3 ayrı yolcu salonu, iskele amirliği, personel donatı alanından oluşan iskele binasına, sefer saatlerini gösteren dijital panolar, biletmatik ve turnikeler yerleştirildi. İskeleye Şehir Hatları’na ait 3 vapur ve 5 yolcu motoru yanaşabiliyor.



Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi nedeniyle 2 yıl ara verilen Adalar ve Boğaz Hattı vapur seferleri yarın başlıyor. 15 Mart - 7 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek deneme seferleri, Kabataş - Adalar yönünde sabah ve akşam pik saatlerde gidiş yönünde Eminönü ve Kadıköy iskelelerine uğramalı olarak gerçekleştirilecek.



İkinci etabı devam eden proje nedeniyle kısmi olarak hizmete alınan Adalar hattında, hafta içi ve Cumartesi günleri ilk sefer 6:35, Pazar ve Tatil günlerinde ilk sefer 7:15’te başlayacak. Gün içerisinde belirli aralıklarla devam eden hatta son sefer 22:45 olarak belirlendi. Ayrıca 1 - 7 Nisan tarihleri arasında Adalar hattına 21:15 seferi de ilave edilecek.



İBB Şehir Hatları AŞ, 15 Mart Cuma günü Kabataş’tan Boğaz Hattı seferlerini de başlatıyor. Bu hatta hafta içi ve cumartesi günleri düzenlenen deneme seferleri sabah ve akşam saatlerinde yapılacak. Öte yandan, Kabataş’tan Üsküdar ve Kadıköy seferlerine bir süre önce başlayan DENTUR ve TURYOL motorları da İBB’nin denetiminde seferlerine devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:37
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Isparta’da Tıp Bayramı kutlamaları
    1. Isparta’da Tıp Bayramı kutlamaları
    2. Otomobilin çarptığı bisikletli genç..
    3. Deprem tahmincisi Hoogerbeets yine..
    4. "CHP'liler kul hakkı yemez"
    5. Başkan Çınar, Voleybol Federasyonu..
    6. Başkan Yalçın, sağlık çalışanlarının..
    7. İlkadım’da Cumhur İttifakı’na güçlü..
    8. Vali Şentürk Bozüyük’te iş adamlarına..
    9. Çocuklar uzaya gitmeden astronot oldu
    10. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    11. Arnavutluk’un aday kadrosu açıklandı
    12. Zidane'lı Real Madrid'den ilk transfer!
    13. "Hayata Dönüş Operasyonu" davası
    14. El-Bab’da patlama: 1 yaralı
    15. Kulu Devlet Hastanesinde Tıp Bayramı..
    16. Burkay: “Türkiye’nin büyüme hamlesi..
    17. İlçe Müftüsü Elçi’ye veda yemeği..
    18. Kabataş'tan seferler başlıyor
    19. Sinop’ta intihar girişimi
    20. Öğrenciler 14 Mart Tıp bayramını..
    21. Başakşehir Millet Kıraathanesi açıldı
    22. 14 Mart Tıp Bayramının 100. yılı NEÜ..
    23. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP..
    24. Usta Gazeteci Coşkun Aral Trabzon’da..
    25. Aslan, Özalplı çocuklarla buluştu
    26. ABD Huawei tehditlerini sertleştirdi
    27. Yıldırım’da su kesintisi
    28. Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak..
    29. Milletvekili Kahtalı, Akçadağ’da
    30. Van'da deprem mi oldu son dakika | Van..
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu