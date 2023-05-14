İlk sonuçlar dünya basınında yer aldı: Erdoğan liderliği elinde tutuyor! İşte dikkat çeken ilk paylaşım! Önde

Dünya 14 Mayıs'ta Türkiye'den çıkacak sonuçlara kilitlendi. Dünya basını seçimleri yakından takip ediyor...

İşte farklı kaynaklardan şu ana kadar açıklanan oy oranlarıyla ilgili haber başlıkları;

Al Jazeera 'İlk oylama sonuçları Erdoğan'ın rakibinin önünde olduğunu gösteriyor' dedi.

Al Jazeera muhabiri Sami Zeidan, şu ana kadar seçim merkezlerinde önemli bir güvenlik olayı veya usulsüzlük bildirilmediğini söyledi.

Zeydan, 'Maalesef üç kişi, bir sandık görevlisi ve iki seçmen, bu ülkeyi saran aşikar heyecan ve gerilim nedeniyle kalp krizi geçirdi' dedi.

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AP Bu gelişmeyi 'Erken sonuçlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu gösteriyor' başlığı ile duyurdu.

"ERKEN SONUÇLAR ERDOĞAN'I GÖSTERİYOR"

İngiliz BBC 'Erken Seçim Sonuçları Erdoğan'ı önde gösteriyor' dedi.

YSK'nın Seçim yasağını beklenenden erken kaldırdığını yazan Guardian haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Oyların yüzde 10'un biraz altında sayıldığı Türkiye'de Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 59,5 oyla erken bir liderliği elinde tuttuğunu bildirdi.'

Yunan In.gr, gelen ilk sonuçlarda Erdoğan'ın seçimi önde götürdüğünü yazdı. Kathimerini 'Oyların yüzde 25'e yakını sayılırken, Erdoğan'ın önde olduğu görülüyor' dedi.

Middle East Eye 'İlk sonuçlar geldi, oyların yüzde 9,1'i sayıldı. Erdoğan: yüzde 59,5, Kılıçdaroğlu: yüzde 34,8, Oğan: yüzde 5,1' dedi. (haber7)