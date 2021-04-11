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Oruç İlk sahur ne zaman? Sahura ne zaman kalkılacak?
Oruç

İlk sahur ne zaman? Sahura ne zaman kalkılacak?

Sahura ne zaman kalkılacak? Mübarek ramazan ayına kısa bir zaman kaldı. Vatandaşlar hangi gün sahura kalkılacağını, imsak ve iftar saatlerini araştırıyor. Peki, ramazan ne zaman başlıyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-11 21:05:00 -
İlk sahur ne zaman? Sahura ne zaman kalkılacak?

Sahura hangi gün kalkılacak? Ramazan ayına kısa bir zaman kaldı. Milyonlarca kişi hangi gün sahura kalkılacağını araştırmaya başladı. Peki, sahur ne zaman?

İlk sahur ne zaman? Sahura ne zaman kalkılacak?

Mübarek ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak. Sahura pazartesiyi  salıya bağlayan gece kalkılacak.

İstanbul          04.50

İzmir               05.05

Ankara           04.38

Trabzon         04.08

Antalya          04.55

Sivas             04.22

Kars              03.55

Diyarbakır     04.14

Hatay     04.35

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