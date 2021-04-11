İlk sahur ne zaman? Sahura ne zaman kalkılacak?
Sahura ne zaman kalkılacak? Mübarek ramazan ayına kısa bir zaman kaldı. Vatandaşlar hangi gün sahura kalkılacağını, imsak ve iftar saatlerini araştırıyor. Peki, ramazan ne zaman başlıyor?
Sahura hangi gün kalkılacak? Ramazan ayına kısa bir zaman kaldı. Milyonlarca kişi hangi gün sahura kalkılacağını araştırmaya başladı. Peki, sahur ne zaman?
İlk sahur ne zaman? Sahura ne zaman kalkılacak?
Mübarek ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak. Sahura pazartesiyi salıya bağlayan gece kalkılacak.
İstanbul 04.50
İzmir 05.05
Ankara 04.38
Trabzon 04.08
Antalya 04.55
Sivas 04.22
Kars 03.55
Diyarbakır 04.14
Hatay 04.35