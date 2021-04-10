Sahura ne zaman kalkacağız sorusu, yaklaşan Ramazan ayı öncesi vatandaşların gündemine geldi. Diyanet'e göre 2021 ilk sahur ve iftar tarihi haberimizde.

İlk sahur ne zaman?

2021 Yılı dini günler listesi belli oldu. Diyanet İşleri tarafından yayınlanan dini günler listesine göre Ramazan Başlangıcı 13 Nisan 2021 Salı gününe denk geliyor. İlk oruç 13 Nisan'da tutulacak. ereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde yaşandığı, yılın en hayırlı ayı olarak büyük özlemle beklenen Ramazan ayı ile beraber ilk sahur 12 Nisan Mayıs Çarşamba gecesini 13 Nisan Perşembe gününe bağlayan gece gerçekleşecek.