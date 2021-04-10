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Oruç İlk sahur ne zaman?
Oruç

İlk sahur ne zaman?

İlk sahur ne zaman? İlk sahur ve iftar vakitleri gündemde. Nisan ayına girilmesinin ardından binlerce vatandaş Ramazan ayı konusunda araştırmalarını sıklaştırdı. Sahura ne zaman kalkılacak? Diyanet 2021 Ramazan takvimi merak ediliyor. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-04-10 00:13:00 -
İlk sahur ne zaman?

Sahura ne zaman kalkacağız sorusu, yaklaşan Ramazan ayı öncesi vatandaşların gündemine geldi. Diyanet'e göre 2021 ilk sahur ve iftar tarihi haberimizde.

İlk sahur ne zaman?

2021 Yılı dini günler listesi belli oldu. Diyanet İşleri tarafından yayınlanan dini günler listesine göre Ramazan Başlangıcı 13 Nisan 2021 Salı gününe denk geliyor. İlk oruç 13 Nisan'da tutulacak. ereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde yaşandığı, yılın en hayırlı ayı olarak büyük özlemle beklenen Ramazan ayı ile beraber ilk sahur 12 Nisan Mayıs Çarşamba gecesini 13 Nisan Perşembe gününe bağlayan gece gerçekleşecek.

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