İlk Oy Hareketi Platformu Adıyaman’da çalışmalarını sürdürüyor

Adıyaman’da İlk Oy Hareketi Platformu Adıyaman’da çalışmalarına hız verdi.

Genç seçmenleri oy kullanmaya teşvik etmek amacıyla başlatılan ‘Türkiye için Işık Tut’ kampanyası kapsamında İlk Oy Hareketi Platformu tarafından çalışmalar yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında platform üyesi gençler akşam saatlerinde ellerinde cep telefonları ışıkları ile yürüyüş yaptı. Bir ellerinde pankartlar diğer ellerinde de cep telefonu ışıkları olan gençler Adıyaman sokakları aydınlattı. Seçimde tek bir oyun bile ne kadar önemli olduğunu anlatan, vatandaşları oy kullanması konusunda sandıklara davet eden platform üyeleri, Adıyaman sokaklarında bir süre yürüyüş yaptıktan sonra Mimar Sinan Parkı önünde de çalışmalarına devam etti.

Yapılan çalışmalarda birlik ve beraberlik mesajları verilerek tek bir oyun bile ne kadar önemli olduğundan bahsedildi.