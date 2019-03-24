0553 313 94 23

İlk Oy Hareketi Platformu Adıyaman’da çalışmalarını sürdürüyor

Adıyaman’da İlk Oy Hareketi Platformu Adıyaman’da çalışmalarına hız verdi.

24 Mart 2019 Pazar 11:55
İlk Oy Hareketi Platformu Adıyaman’da çalışmalarını sürdürüyor

Adıyaman’da İlk Oy Hareketi Platformu Adıyaman’da çalışmalarına hız verdi.


Genç seçmenleri oy kullanmaya teşvik etmek amacıyla başlatılan ‘Türkiye için Işık Tut’ kampanyası kapsamında İlk Oy Hareketi Platformu tarafından çalışmalar yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında platform üyesi gençler akşam saatlerinde ellerinde cep telefonları ışıkları ile yürüyüş yaptı. Bir ellerinde pankartlar diğer ellerinde de cep telefonu ışıkları olan gençler Adıyaman sokakları aydınlattı. Seçimde tek bir oyun bile ne kadar önemli olduğunu anlatan, vatandaşları oy kullanması konusunda sandıklara davet eden platform üyeleri, Adıyaman sokaklarında bir süre yürüyüş yaptıktan sonra Mimar Sinan Parkı önünde de çalışmalarına devam etti.


Yapılan çalışmalarda birlik ve beraberlik mesajları verilerek tek bir oyun bile ne kadar önemli olduğundan bahsedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 11:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Waffle nasıl yapılır? Waffle makinesi olmadan waaffle yapılır mı? | Evde waffle tarifi
    1. Waffle nasıl yapılır? Waffle makinesi..
    2. Sol bacağındaki ağrı hayatını..
    3. Başkan Bakıcı Yeni Mahalle sakinleri..
    4. Valiz açıldı ve içinden "Metamfetamin"..
    5. Milli maç biletleri karaborsaya düştü
    6. Yağmur çamura rağmenseçim..
    7. (Özel haber) Mehmet Helvacı: "Futbol..
    8. İç çamaşırına gizlediği uyuşturucuyla..
    9. Biberin fiyatı dudak uçuklatıyor
    10. Miami Açık'a favorilerden erken veda
    11. Ayşebacı’da Avcı coşkusu
    12. Kadıköy'de karaya oturan teknedeki 6..
    13. Dülgeroğlu’ndan kamyon ve tır..
    14. Sultanhisarlı kadınlar kefir ve yoğurt..
    15. LGS başvuruları ne zaman başlayacak?..
    16. Sözde başörtülü moda düşkünlerine..
    17. Elektronikçi, mezar taşlarına granit..
    18. İşte Zillet İttifakı'nın terörle..
    19. Bekçiler ilk kez miting görevinde
    20. Sanders’ten Siyonist lobisini..
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında