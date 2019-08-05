İlk kurşun hikayesi ve...

“Tarih bir toplumun ortak hafızası ve tecrübeler birikimidir. Bizim ülkemizde tarih arşivlerde ve belli kesimin ideolojisinde yıllarca mahkum kalmıştır. Tarih diye bize öğretilen ise büyük ölçüde hatalar silsilesi ve illüzyon gösterisidir.”

Diyenler, yazanlar, konuşanlar, Bilgi/Belgeleri Gün Işığına çıkaranlar haksız değildir. “Yalan Söyleyen Tarih” utanır mı, utanmaz mı bilmem... Ancak; 66 yıldan beri kelam ve kalem sahibi bir kişi olarak, seksen dört eser, binlerce makale ve araştırma yapan, konferanslar veren, etkinliklerde bulunan bir kişi olarak, tarihin bu yalanlarından mûzdarip oldum. Kabir kapısında uzatmaları oynayan bir nefer sıfatiyle, üzüntülerimiz devam ediyor.

Bir Lozan’ı, İstiklal Mahkemelerini, Mustafa Kemal’i, 31 Mart ve Bayburt Hart isyanını yanlış anlatan, beyinleri yıkayan, uyuşturan, kandıran, kimden yana oldukları belli olmayan bir azınlık, devirimciler boza pişirmeye devam ediyorlar. Atatürk döneminde ismi geçmeyen Hasan Tahsin, sonraları resmi tarihe yamanmış dönme bir Yahudi olup, Osman Nevres ismini de taşır, Selanikli Sabetayist bir aileden gelir.

İttihat ve Terakki’nin fedailerindendir. Bükreş’te İngiliz siyasetçisi Buxton kardeşlere düzenlediği suikasttan sonra yakalanıp ağır hapse mahkum edilen, Galiçya seferinde Bükreş’e giren Alman-Osmanlı askerleri sayesinde hapisten kurtulup, İzmir’e götürülen adam. Hukuk-ı Beşer gazetesini İzmir’de çıkarıp, 15 Mayıs 1919 günü Yunan askerlerinin açtığı ateş sonucunda ölen yalancının biri.. Erdoğan Sorguç isimli araştırmacı İzmirli bir yazarın “İlk Kurşunun Seyir Defteri” isimli verimli çalışmalarında, Yunan’a atılan ilk kurşunu bırakın, aynı gün ölü bulunduğu gerçeği yatıyor.İzmir- Konak Meydanındaki “İLK KURŞUN ANITI” yalanından tarih bile utandı, bari siz de utanın, kaldırın bu anıtı..

Gazinin Nutuk eserinde, Hasan Tahsin’in ismi yoktur. Yine nutukta; ilk kurşunun 28 Mayıs 1919’da Ayvalık’ta Ali Bey tarafından atıldığı yazılıdır.

Ders kitaplarına kadar sokulan bu yalan, bir Yahudi düzmecesidir, bu oyuna gelenleri ecdat ve şehitlerimiz affetmeyecektir. Albay Süleyman Fethi, o tarihlerde Asker Alma Daire Başkanıdır. Kur’an okuyan, palikaryaların dipçikleri altında “Yaşasın Müslümanlık” diye bağıran ve padişahın giydirdiği üniformayı ölümü pahasına çıkarmayı reddeden bir kahramandır Fethi bey…O tarihte; laikçi ve İttihatçı bir kahraman(!) aradılar ve Hasan Tahsin’i buldular.

1920 yılında İzmir’de neler oldu başlıklı bir kitapçıkta; Süleyman Fethi Bey’in, İstanbullu bir şeyhin oğlu olduğunu öğreniyoruz. Bu eserde, bu mücahidin nasıl şehit olduğu anlatılır. Tahammül gücünüz varsa buyurun:

“Süleyman Fethi Bey Yunan’ın İzmir’e çıktığı gün, kışlada Kur’an-ı Kerim okurken, Yunanlıların hücumuna maruz kalmış, elinden kitabı alıp, ayaklarıyla çiğnemeye başlayan bir Yunan subayına vurduğu bir tokattan dolayı, ilk şehadet süngüsünü omuzu üzerinden alır.

Bu aslan, yarasının kanlarına bakmaksızın eğilerek o mübarek Kur’an-ı Azimüşşan’ı yerden almış ve omzundan akan kanlara karıştırdığı gözyaşlarıyla ıslatarak öpüp başına koymuş, bu sırada etrafını saran 20 kadar Yunan asker ve subayının ikinci bir hücumuna maruz kalmış. Odasına giren askerler merhuma ellerini kaldırmasını emretmişler, şöyle demiş: “Ben bir kumandan ve albayım, âmirimden başkasından emir almam.” Bu söz, bedeninde ikinci bir süngü yarası daha meydana getirmiş. Üniformalarını çıkar emrine karşı da: “O üniformayı bana padişahım verdi, ancak onun emri çıkartır.” Canavarlaşan azgın Yunanlılar, merhumun üzerine çullanarak üniformalarını parçalamış. Çıkardıkları kayışla kafasını birkaç yerinden yarmışlardı. Dördüncü bir teklif geldi: “Zito (yaşa) Venizelos diye bağıracaksın.” Yaralı aslan yine kükrer:

- Yaşasın Osmanlılık, benim kanımın döküldüğü bu topraklar, İnşaallah size mezar olacaktır. Yeni bir süngü darbesi daha… Sekizince süngü saldırısı altında, takati kesilerek kıbleye dönmüş: “Allah’ım Sen Müslümanları bu cellatlardan kurtar” diyerek secdeye kapanmıştı. O aralık yetişen Amerikalılar, Fethi Bey’i kanlar içerisinde hastaneye götürmüşler, bir gün sonra da şehit olmuştur.

(Daha detaylı olarak bakınız: 28 EYLÜL 2014/PAZAR-Zaman ilavesi, Mustafa Armağan)

Sözüm ona vefa borcu olmak üzere, 50 milletvekiline mezar yapılacakmış. Bu projede Bursa’dan on iki kişinin ismi geçiyor. Sivas kongresine katılan Osman Nuri Özpay ve Muhittin Baha Pars. Şimdi diğerlerinin mezarları aranıyor. “Yakın zamana kadar Milli Mücâdele’de ‘’İlk Kurşun’un‘’ İzmir’in işgali sırasında Hasan Tahsin (Asıl adı Osman Nevres)’in Yunanlılara attığı kurşun, Milli Mücadele’nin İlk Kurşunu olarak biliniyordu. Son yıllarda yapılan araştırmalarda, Milli Mücadele’de düşmana karşı sıkılan ‘’İlk Kurşun’un, (İzmir’in 15 Mayıs 1919’daki Yunanlılara sıktığı ilk kurşundan 5 ay önce) Dörtyol’da 19 Aralık 1918’de Mehmet Çavuş (Mehmet KARA) tarafından atıldığı ortaya çıkmıştır. Bu çarpışmaların ardından Dörtyol’a dönen Fransız askerleri, Jandarma Komutanı Teğmen Hasan’ı sebepsiz olarak ağır şekilde yaraladılar.

Dörtyol civarındaki Çaylı Köyü’nde Mehmet (Osmanoğlu lakaplı) oğlu Mustafa da Kurtkulağı Köyü’nde şehit edildi. Bu ve buna benzer haksız davranışların devamı, Türk halkını direnişe sevk etti. Yöre halkı canını ve namusunu kurtarmak için her türlü imkanını kullanarak silah satın almaya başladı.Kara Hasan da Fransızlardan kardeşinin intikamını almak için Kuzuculu Köyü’nde bir teşkilat kurarak direnişe geçti. Mal ve hayvanlarını satarak silahlanan yöre insanları da Kara Hasan’a katıldılar. Böylece, zamanla sayısı 300-400’e varan bir milli teşkilat ortaya çıktı. 1919 yılı başlarında harekete geçen Kara Hasan Paşa ve çetesi de, Türkiye’de işgal güçlerine karşı milli direnişi ilk başlatan teşkilat olmuştur.

Bu vefa (!) hareketi nerden çıktı?...

Her 15 Mayıs günü, Hasan Tahsin’in şehit (!) edilişinin yıldönümlerinde, dikilen heykel önünde ahkâm kesmeleri son bulmalı, yalanlar bu millete anlatılmalıdır. İstanbul Bülbüldere’deki Sabetayist Mezarlığında hatırasına yapılmış mezarı bulunan Hasan Tahsin’in heykeli yerine Albay Süleyman Fethi’nin heykelinin yapılmasını bekliyoruz.