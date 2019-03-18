0553 313 94 23

İlk Kültür Merkezi Akbelen’de açıldı

Kavak’ın Akbelen Mahallesi’nde yaptırılan Kültür Merkezi hizmete açıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:41
İlk Kültür Merkezi Akbelen’de açıldı

Kavak’ın Akbelen Mahallesi’nde yaptırılan Kültür Merkezi hizmete açıldı.


Kavaklı hayırsever iş adamı Hacı Şerafettin Geygüç tarafından Akbelen Mahallesi’nde yaptırılan Kültür Merkezi düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açıldı.


Kültür Merkezinin açılış törenine Kavak Kaymakamı Recep Kosal, AK Parti Kavak ilçe Başkanı Osman Atlı, MHP ilçe Başkanı Cahit Kamber, KADEF Başkanı Bayram Erişgin, Dernek Başkanları, Muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Hayırsever iş adamı Hacı Şerafettin Geygüç, “Başkanımızın bu güzel projesine duyarsız kalamadım. Ortaya çıkan bu eserden dolayı çok mutluyum. Tüm hayırsever Kavaklıları bu tür hizmetleri yapmayla davet ediyorum” dedi.


Hizmete giren Kültür Merkezinin ilçenin mahallelerinde bir ilk olduğunu söyleyen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, hayırsever iş adamına kazandırdığı eserden dolayı teşekkür ederek yapılan yatırımın diğer mahalleler ve hayırseverler içinde örnek teşkil etmesini diledi.


Törende yaptığı konuşmasında Kavak’ın hızlı bir gelişim gösterdiğini söyleyen başkan Sarıcaoğlu, “Köylerimizde kullanılmayan köy okullarını Kültür Merkezlerine dönüştürme projemiz vardı. Bu kapsamda ilk Kültür Merkezini Akbelen Mahallemize hayırsever iş adamımız talip olarak yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bundan dolayı gururluyuz. Yapılan bu eserin diğer hayırsever hemşehrilerimize de örnek teşkil etmesini diliyorum. Benzer Kültür Merkezlerini yeni döneminizde de tüm mahallelerimizde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Başkanı olduğum ilçem Kavak’a beş yıl adam gibi hizmet ettim. 31 Mart’ta sizlerin vereceği güçlü destekle çok daha güzel çalışmaları ve projelerimizi hayata geçireceğiz. Diğer tüm seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de en güçlü desteği vereceğinize inanıyorum” dedi.


Kavak Kaymakamı Recep Koşal, yapılan eserin mahalleye büyük kazanım sağlayacağını söyledi. Koşal, “Bizler ülkece birlik ve beraberlik içinde olduğumuz zaman her türlü zorluğun üstesinden geliriz. Hayırsever iş adamımız da bu düşünce içinde Kavak’a güzel bir eser kazandırdı kendisine minnettarız” diye konuştu.


Akbelen Mahallesi Dernek Başkanı Mustafa Kemal Demiroğlu da mahallelerine kazandırılan bu Kültür Merkezinin ilçenin diğer mahallelerinde de yaygınlaşmasının en büyük temennisi olduğunu söyleyerek hayırsever iş adamına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:41
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aşkale’de Çanakkale Zaferi etkinliği
    1. Aşkale’de Çanakkale Zaferi etkinliği
    2. Jean Armel Kana Bıyık kadrodan..
    3. Mahmut Arıkan: “Gelin yüzlerimiz..
    4. Serie A maçında korkutan olay! Yıldız..
    5. Kayserili Eczacılar Kan Bağışında..
    6. Enfeksiyon Hastalıkları ve..
    7. Terör saldırısında yaralanan Türklerin..
    8. Bilim karavanı Gaziantep’te
    9. Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar..
    10. Canan Karatay açıkladı: Mutlu olmak..
    11. Kaş’ta 18 Mart kutlaması
    12. İl Özel İdarespor dolu dizgin
    13. Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine..
    14. Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü..
    15. Spot piyasada elektrik fiyatları
    16. Aydın Büyükşehir Belediyesinden vahşi..
    17. Kozan’da Çanakkale Zaferi’nin..
    18. Şehitler Kayseri’de dualarla anıldı
    19. Balıkesir’de konut satışları azaldı
    20. Milli takım kampa girdi
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı