İlk Kültür Merkezi Akbelen’de açıldı

Kavak’ın Akbelen Mahallesi’nde yaptırılan Kültür Merkezi hizmete açıldı.

Kavaklı hayırsever iş adamı Hacı Şerafettin Geygüç tarafından Akbelen Mahallesi’nde yaptırılan Kültür Merkezi düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açıldı.

Kültür Merkezinin açılış törenine Kavak Kaymakamı Recep Kosal, AK Parti Kavak ilçe Başkanı Osman Atlı, MHP ilçe Başkanı Cahit Kamber, KADEF Başkanı Bayram Erişgin, Dernek Başkanları, Muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Hayırsever iş adamı Hacı Şerafettin Geygüç, “Başkanımızın bu güzel projesine duyarsız kalamadım. Ortaya çıkan bu eserden dolayı çok mutluyum. Tüm hayırsever Kavaklıları bu tür hizmetleri yapmayla davet ediyorum” dedi.

Hizmete giren Kültür Merkezinin ilçenin mahallelerinde bir ilk olduğunu söyleyen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, hayırsever iş adamına kazandırdığı eserden dolayı teşekkür ederek yapılan yatırımın diğer mahalleler ve hayırseverler içinde örnek teşkil etmesini diledi.

Törende yaptığı konuşmasında Kavak’ın hızlı bir gelişim gösterdiğini söyleyen başkan Sarıcaoğlu, “Köylerimizde kullanılmayan köy okullarını Kültür Merkezlerine dönüştürme projemiz vardı. Bu kapsamda ilk Kültür Merkezini Akbelen Mahallemize hayırsever iş adamımız talip olarak yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bundan dolayı gururluyuz. Yapılan bu eserin diğer hayırsever hemşehrilerimize de örnek teşkil etmesini diliyorum. Benzer Kültür Merkezlerini yeni döneminizde de tüm mahallelerimizde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Başkanı olduğum ilçem Kavak’a beş yıl adam gibi hizmet ettim. 31 Mart’ta sizlerin vereceği güçlü destekle çok daha güzel çalışmaları ve projelerimizi hayata geçireceğiz. Diğer tüm seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de en güçlü desteği vereceğinize inanıyorum” dedi.

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, yapılan eserin mahalleye büyük kazanım sağlayacağını söyledi. Koşal, “Bizler ülkece birlik ve beraberlik içinde olduğumuz zaman her türlü zorluğun üstesinden geliriz. Hayırsever iş adamımız da bu düşünce içinde Kavak’a güzel bir eser kazandırdı kendisine minnettarız” diye konuştu.

Akbelen Mahallesi Dernek Başkanı Mustafa Kemal Demiroğlu da mahallelerine kazandırılan bu Kültür Merkezinin ilçenin diğer mahallelerinde de yaygınlaşmasının en büyük temennisi olduğunu söyleyerek hayırsever iş adamına katkılarından dolayı teşekkür etti.