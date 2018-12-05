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İlk Kültür Bakanı Halman'ın vefatının 4. yılı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:- "Yurt içinde ve dışında birçok üniversitede Türk dili ve edebiyatı dersleri okutmuş, edebiyatımızın İngilizce'ye aktarımında rol oynamış ve son nefesini de kürsüde öğrencileriyle birlikteyken vermiş olan ilk Kültür Bakanımız Talat Halman'ı vefatının 4'üncü yılında rahmetle anıyorum"

05 Aralık 2018 Çarşamba 19:07
İlk Kültür Bakanı Halman'ın vefatının 4. yılı

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı Talat Halman'ı vefatının 4'üncü yılında andı.

Bakan Ersoy, Twitter hesabı üzerinden Halman'ın vefatının 4'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"Yurt içinde ve dışında birçok üniversitede Türk dili ve edebiyatı dersleri okutmuş, edebiyatımızın İngilizce'ye aktarımında rol oynamış ve son nefesini de kürsüde öğrencileriyle birlikteyken vermiş olan ilk Kültür Bakanımız Talat Halman'ı vefatının 4'üncü yılında rahmetle anıyorum."

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 19:07
  1. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  2. Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı Talat Halman'ı vefatının 4'üncü yılı

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