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Korona Virüs

İlk koronavirüs aşısının sonuçları açıklandı

Yeni tip koronavirüs nedeniyle dünya çapında vaka sayısı 4 milyon 830 bini, ölü sayısı 317 bini aştı. Kovid-19 aşı adayları arasında insan çalışmalarına ilk başlayan Moderna'nın, "mRNA1273" aşısı ile ilgili ilk sonuçlar geldi. Amerikan şirketinden yapılan açıklamada, ilk fazda Kovid-19 aşı testinin olumlu sonuç verdiği duyuruldu. FDA, şirkete ikinci faz için onay verirken, üçüncü fazın temmuzda olacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 16:33:00 - 2020-05-18 16:38:56
İlk koronavirüs aşısının sonuçları açıklandı

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle şu ana kadar 317 bin 204 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 4 milyon 830 bin 526 olurken, hastalığa yakalanan ve iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 870 bin 564.

Aşıdan ilk sonuçlar geldi

Kovid-19 aşı adayları arasında insan çalışmalarına ilk başlayan Moderna'nın, "mRNA1273" aşısı ile ilgili ilk sonuçlar geldi. Amerikan şirketinde yapılan açıklamada Kovid-19 aşı testinin olumlu sonuç verdiği duyuruldu. Şirket yetkilileri, aşının güvenli olduğunun onaylandığını da açıklarken, deneye katılan 8 insanın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Açıklamayı yapan Dr. Tal Zaks, "Birinci fazda ilk verilere göre aşı bağışıklık sisteminin mücadelesine destek verdi" dedi. Şirketin yaptığı açıklamaya göre; deney sonrasında deneklerden alınan antikorların, Kovid-19'u yenen hastaların antikorlarıyla aynı seviyede olduğu belirtildi. Şirket "mRNA-1273" isimli aşının genel olarak güvenli olduğunu ve denekler tarafından tolere edilebildiğini açıkladı.

İkinci faza onay

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), geçen hafta şirketin ikinci faz çalışmalara geçmesine izin vermişti. İkinci fazda, daha geniş kapsamlı bir çalışma yapılacağı ve daha fazla insan denek kullanılacağı açıklanmıştı. Moderna, temmuz ayında üçüncü faza geçmek istediğini duyurdu.

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