'İlk koronavirüs aşıları kusurlu olabilir' uyarısı

İlk nesil koronavirüs aşılarına karşı aşırı iyimser olunmaması gerektiğini belirten İngiltere Aşı Görev Gücü Başkanı Kate Bingham, "İlk uygulanacak aşılar kusurlu olabilir ve herkes için faydalı olmayabilir." dedi.

Bingham, Lancet adlı tıp dergisi için yazdığı makalede, tıp tarihinde hiçbir aşının Kovid-19 aşısı kadar beklenmediğini söyledi.

Koronavirüs salgınından kurtulmanın tek yolunun "aşılama" olduğunu kaydeden Bingham, ilk ortaya çıkacak aşılara aşırı iyimser yaklaşılmamasını istedi.

Bingham, "İlk üretilecek aşılar muhtemelen mükemmel olmayacak. Yeni nesil aşılar kusurlu olabilir ve herkes için faydalı olmayabilir. Buna hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Oxford Aşısı

İngiltere'de Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ile Oxford Aşı Grubu iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan aşı adayı "AZD1222" için İngiltere ve Hindistan’da 2'nci ve 3'üncü aşama, Brezilya, Güney Afrika ve ABD’de 3'üncü aşama klinik denemeler devam ediyor.

Dünya çapında 30 bin sağlıklı gönüllü üzerinde test edilmesi hedeflenen aşı adayı için ABD 1,2 milyar dolar kaynak sağlarken, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri testlerin başarılı olması halinde şirketten 400 milyon doz aşı satın alma konusunda anlaştı.