İlk korona aşısından sonra korona bulaşır mı? İkinci korona aşısını olmasam ne olur?

Türkiye’de koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 2 milyonu aşkın geçti. Bakanlık listede aynı zamanda hangi ilde kaç kişinin aşılandığı bilgisini de paylaşılıyor. Buna göre il bazlı olarak en fazla aşı İstanbul’da vuruldu. İlk doz korona aşısı olanlar ikinci aşılarını Sağlık Bakanlı Fahreettin Koca'nın açıklamasına göre 14-21 gün arayla yapacak. Korona aşısı olanlar ilk aşıdan sonra koronaya yakalanıp yakalanmayacaklarını merak ediyor. Peki İlk korona aşısından sonra korona bulaşır mı? Tek doz aşı Covid-19’a karşı korumada yeterli mi?

İlk korona aşısından sonra korona bulaşır mı?

İlk aşıyı olduktan sonra aradaki 1 ay içerisinde tabii ki koruyuculuk tam olmadığı için virüsle hastalık kapma ihtimalinin olduğuna dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, “Virüsün vücuda girmesi ve hastalığa yakalanma ihtimali bulunuyor. Ancak hastaların o süreci hafif atlatmasını bekliyoruz çünkü vücutta az da olsa bir miktar hücre bu virüsü tanıyor olacak. O noktada tamamen kişinin bağışıklık sistemi önemli. Tek dozluk aşının bile oldukça yüksek antikor oluşturabileceği bir hasta kitlesi olacaktır. Covid-19 virüsünü aldığı anda bir doz aşı olduğu ve antikor geliştirdiği için hastalığı hafif geçirdiğini göreceğimiz bir hasta grubu olacak. Bir doz aşı ile hiç korunmayan, antikoru hiç yükselmeyen hasta grubu da olacaktır. Hiç aşılanmamış gibi olan ve bu koronavirüsü vücuduna bir aylık dönemde alıp da gerçekten ağır hastalığı geçirenler de olacak” diye konuştu.

Aşı olanların sayısı kaç oldu?

Hangi ilde ne kadar korona aşısı yapıldı? İşte Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 1 Şubat itibariyle korona aşısı olanların sayısı ve illere göre korona aşı tablosu:

Korona aşı sırası hangi yaşta?