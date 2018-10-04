Ehliyet çıkarma! İlk kez sürücü belgesi çıkaranlar için gerekli belgeler neler?

Ehliyet almak isteyen vatandaşlar ehliyet çıkarmak için hangi belgelerin istendiğini merak ediyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün açıkladığı bilgilere göre, ilk kez sürücü belgesi çıkarmak isteyenler için aşağıdaki belgeleri istemektedir. İşte İlk kez sürücü belgesi çıkaranlar için gerekli belgeler

1) Kimlik Belgesi

2) Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

3) Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi

4) Sürücü Sağlık Raporu

5) Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

6) 1 adet biyometrik fotoğraf

7) Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

8) Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)