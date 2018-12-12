"İlk kez sinemaya gelen çocuklarımız var"

Geçen yıl 23 Ekim - 22 Aralık tarihleri arasında ilk kez uygulanan proje kapsamında yurt genelinde 754 bin 517 öğrenci sinema ile buluşturuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği destekleriyle gerçekleştirilen projede, Hakkari, Adıyaman, Ağrı, Iğdır, Batman ve Şırnak gibi birçok ilde çocuklar ilk kez beyaz perdeyle tanıştı.

- "Bir milyon öğrenci 81 ildeki 215 salonda sinemayla buluşacak"

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen projeye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan SİSAY Başkanı Cenk Sezgin, bir milyon öğrenciyi 12 haftalık bir süreçte, tüm Türkiye'deki toplam 215 salonda ağırlamaya çalıştıklarını söyledi.

Sezgin, proje kapsamında bu yıl 800 bin öğrenciyi sinema götürdüklerini aktararak, "Proje vasıtasıyla gençlerimizin başka alışkanlıklara yönelmeden sinemayla, kültürle tanışmalarını hem de Türk sineması örneklerinden haberdar olmalarını istedik. Ayrıca çocuklarımızda geleceğe yönelik bir sinema alışkanlığının oluşmasını da sağlayan, çok amaçlı bir sosyal sorumluluk projesidir bu program." diye konuştu.

Projeye 6 ile 15 yaş arasındaki öğrencilerin katıldığını belirten Sezgin, programın içeriğine dair şunları anlattı:

"Proje bünyesinde şu anda öğrencilerimize 'Ayla', 'Ertuğrul 1890', 'Doru', 'Bizim Köyün Şarkısı' ve 'Son Mektup' olmak üzere toplam 5 farklı filmi sunuyoruz. Programımızda şu anda yabancı film yok. Öğrenciler sinemaya gelmeden önce bu filmlerin konuları kendilerine anlatılıyor. Daha sonra da seçim yaptıkları filmi izliyorlar. Filmler proje öncesinde büyük bir liste olarak bize Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından öneriliyor. Milli Eğitim Bakanlığımız da öğrencilerin yaş durumuna göre listedeki filmler arasından seçim yapıyor. Tespit edilen filmler de daha sonra sinemalara dağıtılıyor."

- "Her açıdan çok kazananı olan sosyal sorumluluk projesi"

Cenk Sezgin, projeye katılan öğrencilerin sinemaya gelmekten dolayı mutlu olduklarını hatta proje vasıtasıyla bazı çocukların ilk kez beyaz perdeyle tanıştığına işaret ederek, "Bazıları da daha önce izlediği bir filmi ilk defa sinema ortamında seyrediyor. Çoğunluğun yorumu şu oluyor: 'Televizyonda da seyrediyoruz ama sinema ortamı bir başka oluyormuş.' diyorlar. Bizim için bu durum çok mutluluk verici." dedi.

Türk sineması üzerine farklı projeler geliştirmeye devam ettiklerini dile getiren Sezgin, şöyle devam etti:

"Biz sinema işletmecileri olarak, sadece bugün değil, bundan sonraki dönemde de Türk sinemasının özellikle tercih edilmesini ve gençlerimizin, büyüklerimizin Türk sinemasından bir şeyler öğrenmesini arzu ediyoruz. Bu film yapımı kanadında da aslında alana bir motivasyon kaynağıdır. Dolayısıyla her açıdan çok kazananı olan bir operasyon bu."

Sezgin, Suriyeli öğrencilerin de projeye dahil olarak sinema salonlarına geldiklerine vurgu yaparak, "Onlar için de, hem Türkçe öğrenmeleri anlamında hem de sosyalleşme, Türk kültürüne tanık olma anlamında çok güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Aralarında ilk defa sinemaya gelenler çoğunlukta." ifadelerini kullandı.

Projeye katılan, özellikle Doğu illerindeki öğrencilerden mektuplar aldıklarını söyleyen Sezgin, şunları anlattı:

"Geçen sene Hakkarili öğrenciler toplanıp iki tane büyük plaket yaptırmışlar. Gençlerimizin mutluluklarını bu şekilde dile getirmeleri ve bize yansıtmaları hakikaten yaptığımızın sonuçlarının nereye vardığını görmemiz açısından bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Tüm Türkiye'den böyle mektuplar almaya devam ediyoruz ve bunları da arşivliyoruz. Aralarında gerçekten çok enteresan yazılar var."

- "Proje dünyada bir ilk"

Projenin dünyada bir ilk olduğuna dikkati çeken Sezgin, "Dernek olarak, yurt dışındaki fuarlara, seminerlere, toplantılara çok fazla katıldığımız için görüyorum. Oralarda buna benzer etkinliklerle ilgili duyuruları yapıyorlar ama projelerle ilgili gelen rakamlar 10,15, 20 bin kişi. Bu sayılara rağmen bu projeler ödüllendiriliyor. Son olarak Romanya'daki Avrupa sineması toplantısında, 'biz de 1 milyon öğrenciyi ağırlıyoruz' dediğimde kimse bana inanmamıştı, çok şaşırdılar." şeklinde konuştu.

Sezgin, projenin bazen çok zorlu şartlar altında gerçekleştiğine de vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlıklarımızın tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bazen bölgesel problemleri nasıl çözdüklerine tanık oluyoruz. Hakkari'de polis panzerleriyle taşınan çocuklar, kardan kapanan yollar sebebiyle veya vasıta bulamadıkları için uzun mesafeleri yürüyerek gelen çocuklar oldu. Sinemacı arkadaşlarımızın kendi arabasıyla okullardan çocukları sinemalara taşıması, Şırnak'ta yanan bir sinemanın bugün tekrardan ayağa kaldırılarak, orada yakın bir bölgedeki sinemacı arkadaşımızın film makinesini sırtında taşıyıp, bu sinemayı tekrar canlandırması, yıllar evvel kapanmış sinemaların bu proje vesilesiyle tekrar açılıp, hizmet vermeye başlaması bu operasyonun hem güzelliklerini hem de beklemediğimiz mutlu sonuçlarını ortaya çıkarıyor."

Proje kapsamında Türk-İsveç Kardeşlik Ortaokulu'ndan öğrencileriyle birlikte sinemaya gelen Türkçe öğretmeni Hüseyin Öğüt de, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PICTES) kapsamında Suriyeli öğrencilerine Türk dilini, Türk kültürünü öğretmeye çalıştıklarını söyledi.

Öğüt, SİSAY'ın düzenlediği sinema projesinin, öğrencilerinin Türk kültürünü daha iyi öğrenmesi açısından bir destek olduğuna vurgu yaparak, "Hep beraber güzel vakit geçirdik. Öğrencilerimin çok keyif aldığını düşünüyorum. SİSAY'a ve Bakanlıklarımıza bu projeyi gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türk - İsveç Kardeşlik Ortaokulu'ndan Suriyeli öğrenci Mahmut Albaho ile Ghena Alswedan da proje aracılığıyla ilk kez sinemaya geldiklerini, "Ertuğrul 1890" adlı filmi izlemekten de çok mutluluk duyduyduklarını ve filmden etkinlendiklerini anlattı.

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından başlatılan "1 milyon çocuk sinemayla buluşuyor" projesi 21 Aralık'ta sona erecek.