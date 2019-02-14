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İlk kez ortaya çıktı: Kaşıkçı cinayeti ile ilgili çarpıcı ayrıntılar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 2018 yılı faaliyet raporunda, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin bugüne kadar ortaya çıkmayan çarpıcı ayrıntılar yer aldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 19:35
İlk kez ortaya çıktı: Kaşıkçı cinayeti ile ilgili çarpıcı ayrıntılar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yayımlanan 2018 yılı  faaliyet raporunda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul  Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin çarpıcı detaylara yer verildi. 

Emniyetin faaliyet raporunda, Suudi gazetecinin öldürülmesinin ardından basında yer alan bilgilerin yanı sıra kamuoyunun ilk kez duyacağı önemli detaylar da yer buldu.

Raporda, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu konutunda 2 su kuyusu, bir de doğal gaz ve odunla ateşlenebilen tandır bulunduğu belirtildi. Raporda, çifte ateş ile ısı değeri bin dereceye kadar yükseltilebilen tandırın bu ısı derecesiyle yakılması halinde DNA'dan tek bir zerre bile bırakmadığına vurgu yapıldı.

'Kemikten elde edilen DNA analizi' uzmanı

Olay günü başkonsolosluğa giriş yapan 15 kişilik infaz ekibinin içinde  yüksek lisans tezini "Kemikten elde edilen DNA analizi" üzerine yapan Suudi İçişleri Bakanlığı Adli Tıp Uzmanı 47 yaşındaki Tabip Yarbay Salah Mohammed A. Tubaigy'in bulunduğu belirtildi.

Raporda, bu kişinin çürüyen ve yakılan kemikler üzerinde DNA olup olmadığını bilebilecek uzmanlığa sahip olduğuna dikkati çekildi.

32 porsiyon pişmemiş et siparişi

Bölgede yapılan araştırmalarda infaz timinin Kaşıkçı'yı öldürdükten sonra konuta ünlü bir restorandan 32 porsiyon pişmemiş et sipariş edildiği aktarılan raporda, "İster istemez akıllara birçok soru daha takılıyor... Tandırda et pişirmek önceden yapılan planların bir parçası mıydı? Elbette bu sorular aydınlatılacak. Araştırmalar henüz sonuçlanmış değil." ifadelerine yer verildi.

ABD'den ilginç ihbar

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturma yürüten Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğünün, toplamda 224 ihbarı değerlendirmeye aldığı kaydedilen raporda, en ilginç ihbarlardan birinin ABD'den geldiği belirtildi.

Buna NASA ile irtibatlı olduğunu ifade eden bu kişinin "Cemal  Kaşıkçı'yı Kahire'ye götürüp öldürdüler." dediği aktarılan raporda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ciddi bulduğu her bildirimi dikkatle incelediği vurgulandı.

"Hatice Cengiz ikinci kurban olabilirdi"

Raporda olay günü Kaşıkçı'yı konsolosluğun kapısında bekleyen  görevlinin anında içeriye bilgi verdiğini belirtilerek, ''Aynı görevli Hatice Cengiz'i gördüğü halde içeriye 'Kaşıkçı'yı dışarıda bekleyen var.' demiyor. Bahsetmiş olsa belki infaz durdurulurdu. Bir ihtimal daha var... Belki de Hatice  Cengiz nişanlısı gibi o vahşetin ikinci kurbanı olacaktı.'' değerledirmesine yer  verildi.

Kimyasallarla temizlenmiş alanların planlı cinayetin delillerinin karaltıldığının işareti olduğu aktarılan raporda, infaz timinin otelde bırakılması gerekirken yanlarına aldıkları bavulları girişte kolaylıkla  taşıdıkları, çıkışta ise zorlanarak götürdüklerine dikkati çekildi.

Bu bilgiler ışığında emniyet yetkilileri, Kaşıkçı'nın infaz edildikten parçalanmış cesedinin yakılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. 

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 19:35
  1. İstanbul
  2. suudi arabistan
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. GÜNCEL Haberleri
  5. Kemikten elde edilen DNA analizi
  6. Salah Mohammed A. Tubaigy
  7. Hatice Cengiz

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