Adil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan sonraki sır 15 günü ortaya çıktı!

15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz, Üsküdar’da iki farklı FETÖ hücre evinde 15 gün saklandı. 5 ayrı mahrem imamın gözetiminde, başka bir adrese kaçırılırken gözden kayboldu.

Öksüz, hakkındaki yakalama kararının ardından en son kayınpederi Cevat Yıldırım'ın Akyazı'daki evinde görüldüğünden jandarma Öksüz'ü yaylalarda ve Keremali Dağı'nda aramıştı. Öksüz için yaylalarda geçici karakol kurulsa da bulunamamıştı.

Sabah gazetesi, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay’ın hazırladığı iddianamede yer ayrıntıları yazdı.

İşte Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörü olan Türk Silahlı Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün sırra kadem bastıktan sonraki 15 gününün bilinmeyenleri;

* Adil Öksüz, ihanet girişimi sonrası serbest bırakılmasından hemen sonra Sakarya Akyazı'ya geçti.

* Hakkında yakalama kararı çıkarıldığını öğrenince İstanbul'a kaçtı.

* 19 Temmuz-5 Ağustos 2016'da Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi ve Zeynep Kamil'de iki ayrı FETÖ hücre evinde birer hafta gizlendi.

* Öksüz'ü Zeynep Kamil'deki evde bir hafta saklayan FETÖ'cü itirafçı oldu. Öksüz'ün örgütün Hava Kuvvetleri Mahrem yapılanması tarafından gizlendiği ortaya çıktı

* Emniyet'in tespitlerine göre Öksüz, son olarak 5 Ağustos 2016'da Zeynep Kamil'deki adresten çıktı. İstanbul Esenler'den Edirne yönüne doğru giden bir araçta seyahat etti. Aracın Öksüz'ü, Bayrampaşa'da indirdiği değerlendiriliyor.

* Adil Öksüz'ü, kayın biraderi Ali Sami Yıldırım 19 Temmuz 2016 günü İstanbul'a getirip Hava Kuvvetleri Yapılanması İstanbul sorumlusu Şükrü kod adlı Rüştü Karakaya'ya teslim etti.