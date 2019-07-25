İlk kez öğrenci alacak

Düzce Üniversitesi Çilimli Meslek Yüksekokulu bünyesinde ilk kez öğrenci alacak olan “Laborant ve Veteriner Sağlık” ön lisans programı geniş iş olanaklarıyla dikkat çekiyor.

Düzce Üniversitesi Çilimli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İlkay Ejder Erturan, programın amacını; Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikerleri yetiştirmek şeklinde açıklayarak programın; hayvan sağlığı ve laboratuvar yanında üreme, barındırma, bakım, besleme ve yem teknolojisi ile hayvansal kaynaklı gıda güvenirliği alanlarında da nitelikli uygulayıcı meslek elemanı yetiştireceğini ifade etti.

“Hayvansal üretimin ülkemiz ekonomisine katkısı büyük”

Hayvansal üretimin ülke ekonomisine büyük katkısı olduğunu belirten Erturan, “Bu üretimde; sağlıklı hayvanlar ve sağlıklı hayvansal ürünler için üreme, barındırma, bakım, besleme, sağlık koruma gibi üretimin tüm aşamalarında nitelikli uygulamalara gereksinim vardır. Fakat her ülkede olduğu gibi, ülkemizde de hayvansal üretimdeki niteliksiz uygulamalar nedeni ile hayvan sağlığına bağlı önemli ekonomik kayıplar oluşmaktadır. Bilindiği gibi, hayvan sağlığının korunması veteriner hekim önerileri ile yapılan hijyenik tedbirler, laboratuvar analizleri ve tedaviler ile mümkündür. Veteriner hekim önerilerinin uygulanmasında da ‘Laborant ve Veteriner Sağlık’ programından mezun olan teknikerlerin önemli görevleri vardır” şeklinde konuştu.

Kamuda en fazla istihdamı olan programlar arasında

Prof. Dr. Yılmaz Şayan ise “Laborant ve Veteriner Sağlık” programını cazip kılan en önemli özelliği, mezun olan teknikerlerin istihdam olanaklarının fazla olması diye belirterek “Ülkemiz hayvancılığında ve özellikle de sığırcılık ve tavukçuluk sektöründe geleneksel üretim işletmelerinin yerine daha büyük kapasiteli ve bilgisayar destekli modern hayvancılık işletmelerinin kurulması, su ürünleri üretiminde avcılık dışında yapılan yetiştiricilik işletmelerinin sayılarının ve kapasitelerinin artması, entegre olmuş işletmelerin ve yem fabrikalarının sahada teknik hizmetlere de ağırlık vermesi, pet sektörünün hızlı gelişmesi ile veteriner kliniklerinin sayısının ve hizmet çeşitliliğinin artması sektörün ‘Laborant ve Veteriner Sağlık’ teknikerlerine olan gereksinimi de arttırmıştır. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çeşitli desteklemelerine bağlı çalışma alanlarının genişlemesi, bu teknikerlerin kamuda daha fazla istihdamını da sağlamıştır. Nitekim ön lisans mezunları için de veteriner sağlık teknikerlerinin kamuda en fazla istihdamı olan teknikerler arasında olduğu bildirilmektedir” ifadelerini kullandı.

Eğitim üretim içinde

Ülkemizde, “Laborant ve Veteriner Sağlık” programından mezun olan teknikerlere olan ihtiyaç nedeniyle, açık öğretimde bile bu programın açıldığını söyleyen Prof. Dr. Şayan, bu nedenle, eğitimi üretim içinde yapan ve nitelikli tekniker yetiştiren Meslek Yüksekokullarında bu programının sayısının en kısa zamanda arttırılmasında yarar olduğunu sözlerine ekledi. Nitekim örneğin, 2018 ÖSYM verilerine göre Türkiye’deki 42 üniversitenin 49 meslek yüksekokulunda 65 adet olan “Laborant ve Veteriner Sağlık” programında 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı için doluluk oranın % 100 olduğu bilgisini aktardı.

Birçok kazanımı var

Programın öğrenme kazanımlarından da söz eden Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, öğrencilerin; hayvan hastaneleri, veteriner klinikleri gibi “Hayvancılık Üniteleri”ndeki hayvanların sağlığı ile ilgili veteriner hekim önerilerini uygulayabilme, hayvansal kaynaklı ürün elde edilmesinde, gıda güvenirliğini sağlayabilecek bilgiye sahip olabilme, biyokimyasal, mikrobiyolojik, parazitolojik, patolojik vb. tetkik amaçlı hayvansal kaynaklı örnekler ile yem örnekleri alabilme ve analize hazır hale getirerek analizlerini yapabilme gibi birçok kazanım elde edeceklerine vurgu yaptı.

Düzce’ye değil, bölge illerine de katkı sağlayacak

Programın sadece Düzce’ye değil, bu programın olmadığı bölge illerine de önemli katkılar sağlayacağının altını çizen Prof. Dr. Yılmaz Şayan, “Düzce,ülkemizin en büyük ili İstanbul ve ikinci büyük ili Ankara arasındadır. Dolayısıyla bu iki büyük ilin arasındaki Sakarya (Adapazarı), Kocaeli (İzmit), Yalova, Bilecik gibi bazı Marmara Bölgesi illeri ve Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük gibi bazı Batı Karadeniz Bölgesi illerine oldukça yakındır. Merkezinde Düzce olan bu 11 ilin bulunduğu bölgenin toplam 2017 yılı nüfusu 25,5 milyon olup, ülkemiz nüfusunun yaklaşık %31,6’sı gibi önemli kısmını oluşturmaktadır. Bu bölgenin büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve pet hayvancılığı ile arıcılık ve su ürünleri faaliyetleri de illere ve hayvan türüne göre değişmekle beraber toplamda yüksektir” diyerek sözlerine devam etti.

Ayrıca bu bölgedeki Düzce, Kocaeli, Bartın, İstanbul ve Ankara gibi 5 ilde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca “Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi” kapsamında Anadolu Mandası, Yerli Karasığırı ve Boz Sığır ırkı ile ilgili desteklemeler de yapıldığını dile getiren Prof. Dr. Şayan, “Düzce, özellikle mandacılığın geliştirilmesi bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Merkezinde Düzce olan ve toplam 11 ilin bulunduğu bu bölgenin hem nüfus yoğunluğu, hem de hayvan varlığı ve çeşitliliği yüksektir. Bu nedenle, programın Düzce’ye olduğu gibi, programın olmadığı bölge illerine de hayvancılık alanında önemli katkısı olacaktır.” dedi.

Sektörde iş olanağı

Programdan mezun olanların kamuda ve özel sektörde istihdam olanaklarının oldukça yüksek olduğuna işaret eden Şayan, mezunların; Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri, TİGEM İşletmeleri ve Gıda Kontrol Laboratuvarları, belediye kesimhaneleri, hayvan barınakları ve hayvanat bahçeleri, damızlık hayvan yetiştirici birlikleri, büyükbaş (sığır, manda vb.), küçükbaş (koyun, keçi vb.) ve kanatlı (tavuk, kaz vb.) hayvancılık ile su ürünleri işletmeleri, yem ve yem katkı maddesi üreten işletmeler ile hayvansal kaynaklı gıda işleyen işletmeler, hayvan hastanesi, veteriner klinikleri ve veteriner laboratuvarları ile veteriner ilaç sektöründe çalışabileceğini belirtti.

Hayvanları seven öğrencilerin programda daha başarılı olabileceğini dillendiren Prof. Dr. Yılmaz Şayan, “Düzce Üniversitesi Çilimli Meslek Yüksekokulu’nda, öğrenci tercihi yüksek ve geniş tabanlı programın açılmış olmasının en önemli gerekçesi, ülkemizin ve özellikle de bu programın olmadığı bölgemiz illerindeki nitelikli uygulayıcı meslek elemanı ‘Laborant ve Veteriner Sağlık’ teknikeri açığının kapatılmasına katkıda bulunmaktır. Bu programın Düzce Üniversitesi’nde açılmış olması, Düzce’li olan öğrencilerin ve Düzce’ye yaklaşık 30 dk. ve 60 dk. mesafelerdeki Bolu ve Zonguldak illeri ile 45 dk. ve 60 dakika mesafelerdeki Adapazarı ve İzmit illerinden gelecek öğrencilerin aile bütçelerine de katkısı olacaktır” diyerek sözlerini sonlandırdı.