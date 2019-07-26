İlk kez müzeye gitmenin mutluluğunu yaşadılar

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri’nin ‘Her Çocuk Güzel Bir Gelecektir’ sloganıyla başlattığı kültür turlarına katılan Küçükçekmeceli öğrenciler ilk kez müzeye gitmenin mutluluğunu yaşadı.

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri’nin ‘Her Çocuk Güzel Bir Gelecektir’ sloganıyla başlattığı ‘Yaz Okulu’ etkinlikleri kapsamında, 300 öğrenci İstanbul’un tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi. Eylül ayına kadar devam edecek gezilere toplam 800 öğrencinin katılması planlanıyor.

Çocukların Küçükçekmece’nin geleceği olduğunu belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlara yaptığımız yatırım aslında geleceğe yaptığımız yatırımdır. Hayatı sanatla, bilimle şekillendireceğiz. Çocuklarımızı ne kadar çok kültürle, sanatla, bilimle iç içe yetiştirirsek, geleceğimiz de o kadar çağdaş ve aydınlık olur. Tarih boyunca tam bir kültür mozaiği aynası olan İstanbul, çok kültürlülük yapısını oluşturan ırk, etnik geçmiş, dil, sosyal sınıf, dinsel yönelim ve diğer kültürel öğeleriyle tam bir harmanlanmış bir dokuya sahip. Böyle bir şehirde yaşayan çocukların da nerede yaşadıklarını, bu değerlerden mahrum kalmamasını, görmelerini, öğrenmelerini istedik” dedi.

Öğrencilerin müze sevinci

Çocukların ufkunu genişletmek ve kültür-sanatla iç içe olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen gezilere katılan Küçükçekmeceli öğrencilerin müze sevinci ise dikkatlerden kaçmadı. İlk kez müzeye giden öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Denizcilik müzesini ilk defa gezen Küçükçekmece Belediyesi Bilgievleri öğrencisi Esra Özdemir (10), "Buraya ilk defa geliyorum. Harika bir yer. Yeni yerler görmeyi ve yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyorum. Beni buraya getiren öğretmenlerime ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. 9 yaşındaki Bilgievi öğrencisi Yeliz Çelik de, İstanbul’un tarihi ve önemli mekanlarını ilk kez gördüğünü bu nedenle çok mutlu olduğunu söyledi. Çelik sözlerini, "Arkadaşlarıma ve aileme gittiğim yerleri anlatıyorum. Onlar da gitmiş kadar oluyorlar. Keşke herkes böyle yerlere gidebilse" diyerek tamamladı.

"Çocuklarımızı Böyle Gezilere Belediyemiz Sayesinde Gidiyor"

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri rehber öğretmeni İdris Pekdemir de, “Öğrencilerimizin İstanbul’un önemli mekanlarını tanıtıyoruz. Bilimsel müzeler sayesinde çocukların bilimsel yeteneklerini de geliştirmesine katkı sağlıyoruz. Rehber öğretmenlerimiz çocuklarımıza gittiğimiz yerlerle alakalı bilgiler de veriyor. Çocuklar hem arkadaşlarıyla güzel vakit geçirme firsatı buluyor hem de bilgi ediniyor. Çok da olumlu geri dönüşler oluyor. Velilerimiz çocukların yaz tatillerini verimli geçirmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söylüyorlar” dedi.

Kızını gezilere gönderen Ayfer Akdoğan da, "Biz çocuğumuzu böyle gezilere götüremiyoruz. Ama belediyemizce böyle geziler düzenleniyor. Çocuklar hem eğleniyor hem de bilgileniyor. Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Çebi’ye çok teşekkür ediyorum ve bu gezilerin artmasını diliyorum" dedi.

Haftanın 5 günü 25’er kişilik gruplar halinde gezilere katılan çocuklar bugüne kadar Denizcilik, Havacılık, Harbiye müzeleri,Yerebatan ile Şerefiye Sarnıcını, Miniatürk’ ü, İstanbul Panorama müzesini, Küçükçekmece Belediyesi Trafik Eğitim Parkı’nı, Küçükçekmece Belediyesi Macera Parkı’nı, Modern Sanatlar Müzesi’ni görme fırsatı buldu.