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Siyaset İlk kez muhalefet yaptı: Kılıçdaroğlu'ndan takdir toplayan çıkış! "Bunun hesabını soracağız"
Siyaset

İlk kez muhalefet yaptı: Kılıçdaroğlu'ndan takdir toplayan çıkış! "Bunun hesabını soracağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk defa muhalefet partisi olma sorumluluğunu yerine getirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, vatandaşı canından bezdiren doğalgaz ve elektrik zamları konusunda sert tepki göstererek "Buradan elektrik şirketlerine de sözüm var. Zam hazırlığı yapıyorlar. Onları uyarmak benim ve bizim ortak görevimizdir. Milletin sırtına çökmeye çalışırsanız, elektriğe zaman yapmaya kalkarsanız bunun bedelini ödeyeceksiniz" ifadesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 18:14:00 -
İlk kez muhalefet yaptı: Kılıçdaroğlu'ndan takdir toplayan çıkış! "Bunun hesabını soracağız"

Bolu Abant'ta partisinin TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son zamanlarda gündemde büyük yer tutan ve vatandaşı canından bezdiren zamlar hakkında şaşırtan bir çıkışta bulundu.

İlk kez muhalefet yaptı, elektrik şirketlerine sert tepki

 

Elektrik şirketlerinin zam yapma hazırlığı içinde olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, bunun gerçekleşmesi halinde hesabını soracaklarını ve gerekirse halkı kademeli olarak tüketimi durdurmaya çağıracaklarını duyurdu.

"Milletin sırtına çökmeye çalışırsanız, bedelini ödeyeceksiniz"

Konuyla ilgili açıklamalarında Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Buradan elektrik şirketlerine de sözüm var. Zam hazırlığı yapıyorlar. Onları uyarmak benim ve bizim ortak görevimizdir. Milletin sırtına çökmeye çalışırsanız, elektriğe zaman yapmaya kalkarsanız bunun bedelini ödeyeceksiniz. Emeklinin aldığı aylık 1500 - 2000 lira. 250 lira elektrik faturası geliyor. Sizde vicdan yok mu? Bu daha elektrik, daha pazara gitmedi.

"Halkı tüketimi durdurmaya çağıracağız"

Eğer zam yaparlarsa, gerekirse halkımızı kademeli olarak tüketimi durdurmaya çağıracağız. Bunun mücadelesini vereceğiz. Yapmaya kalkarsa, yarın iktidar olduğumuzda bunun hesabını kesinlikle soracağız. Halktan yana tavır alacağız, milletten yana tavır alacağız ve bunun hesabını soracağız."

Öte yandan vatandaşlar, bu açıklamanın 'şov' olmamasını temenni etti.

 

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