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İlk kez konuştu! Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan zehir zemberek açıklama

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup hakkında da ilk kez konuştu.

26 Ekim 2019 Cumartesi 12:18
İlk kez konuştu! Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan zehir zemberek açıklama

Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, Metin Feyzioğlu'nun TYT Türk'te katıldığı programdaki sözlerine yer verildi.

Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Feyzioğlu, "Mazlum Kobani nereden çıkıyor? FETÖ, PKK, DHKP/C, insanların bilinç altına girerek uluslararası kamuoylarında çok etkili bir ortak kara propaganda çalışması yapıyor Türkiye'ye karşı. Adamın adı Mazlum soyadı Kobani. Zulme uğramış, ismini Mazlum yapmış. Bu zat, sahne sanatçısı mıdır ki kod adı da değil ismini değiştirmiş Mazlum yapmış? Kobani de malum. Bir Amerikan Hollywood filmi gibi planlandı. Her sözde devletin oluşumunda bir efsaneye ihtiyaç olur. Kobani de aslında Ayn el-Arap. Sözde PKK devletinin oluşumunda bir efsane olarak yaratıldı. Sahne ismini veren Amerikalılar, bunun satışının yapılmasını istedi. Pazarlaması için bu isim verildi" değerlendirmesinde bulundu.

"Eksiksiz bir dosya gidecek"

Terörist Şahin'in, ABD'ye girmesi halinde yakalanıp kendisine iade edilmesine ilişkin talebinde Türkiye'nin haklı olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, ABD'ye konuyla ilgili eksiksiz bir dosyanın gideceğine ilişkin düşüncesini paylaştı. Feyzioğlu, terörist Şahin dosyasında topun, ABD'nin sahasında kalacağını belirterek, "Sözde general, sözde Mazlum ve sözde Kobani aktörü hakkında gereken yapılır, yapılmalıdır. Yapmayan, terörü destekleyen ülke olur" dedi.

"ABD'nin devlet aklıyla hareket ederse iade eder"

Türkiye'nin, Suriye konusunda devlet aklını devreye koyduğu andan itibaren ABD'nin yönlendirmesiyle dış siyasetinde yaptığı tüm yanlışları birer birer kapatmaya başladığını kaydeden Feyzioğlu, ABD'nin devlet aklıyla hareket etmesi halinde terörist Şahin'i iade edeceğini belirtti. ABD'nin terörist Şahin'i iade etmemesi durumunda bunun, Türkiye tarafından yeni bir hukuksuzluk olarak not edileceğini ifade eden Feyzioğlu, Barış Pınarı Harekatı'ndaki ilerleme ile ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatı hatırlatarak dengelerin artık değiştiğini bildirdi.

Trump'ın mektubuna ilişkin açıklama

Feyzioğlu, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Trump, bize terbiyesizce mektuplar yazdığında, bir senatör bize hakaret ettiğinde, bazıları pek keyifleniyor 'niye cevap vermiyorsun' diye. Öyle asil duruyoruz ki şu anda. Herhalde tepeden bakıyoruz. 'Daha ne cevap vereyim?' diyorsunuz. Sen, bundan 8 gün önceye kadar PKK ile devriye atıyordun. Ben askerimle geldim oraya, ben devriye atıyorum. Verilecek en büyük cevaplar bunlar. Biz devlet aklı ile hareket ediyoruz çünkü. Bunu bilelim. İçimizde çok Fransız var. O Fransızlara da 'Biraz bu tarafa gelin' diyelim. Elin Washington Post'u, Die Welt'i, New York Times'ı 'Türkiye başardı' derken ve kendi başkanlarını yerden yere vururken, bizim yayın organlarında, sosyal medya organlarında dün 'Savaşa hayır' diyenlerin, bugün 'Kuyruğunuzu kıstırdınız, geri çıkıyorsunuz, diz çöktünüz' diye çarpıtma bilgileri vermeleri, PKK devletinin kurulmasını 8 günde silindir gibi ezmiş olmamızdan kaynaklanıyor, öfkeden kaynaklanıyor, hayal kırıklığından kaynaklanıyor. Onların öfkesi ve hayal kırıklığı, Türk milletinin mutluluğudur, zaferidir."

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 12:18
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Barış Pınarı
  3. Washington Post
  4. Die Welt
  5. New York Times

YORUM YAZ

  • ILYAS UÇARILYAS UÇAR3 sa önce
    Bu sözleri sizlerden duymak çok güzel
  • Osmnshn Osmnshn 4 sa önce
    EyvAllah Reis
  • dumanlıdumanlı4 sa önce
    PYD yi bizden başka terör örgütü olarak kabul eden yok. Bir yerlerde eksik veya yanlış yaptık acaba nerde?
  • SemaSema6 sa önce
    :-) katiliyorum. yerden göye katiliyorum. Imzami sonuna attim sayin yasal yasak demezseniz. Yediden yetmise: "...liderimiz saglam olursa, yoluna bas koyariz...",yok yerine demedi atalarimizSaygilarimla...
  • SULTANMURAT 1461SULTANMURAT 14616 sa önce
    BAYRAM DEĞİL SEYRAN DEĞİL, HAYIRDIR İNŞALLAH. Metin bey hidayete ermiş galiba...
  • Rasim DUMANRasim DUMAN6 sa önce
    Metin FEYZIOGLU'nu takdir, tebrik ve tesekkur ediyorum ve bu ifadeleeinin altina imzami atiyorum. "Solcu" olmak,Ulkemizin ve milletimizin ali menfaatlerine karsi olmak demek degildir. Metin FEYZIOGLU, kendilerine "solcu" deyip te, "ABD tasmasi takanlara" bir solcu olarak en guzel cevabi vermistir.
  • Abdurrahman kılıçAbdurrahman kılıç7 sa önce
    Vay gözümsün. İnşallah seni akp de vekil olarak görecez
  • necati güneynecati güney7 sa önce
    “Hay Alnı Secdeden Kalkmayasıca
  • EKOLL EKOLL 7 sa önce
    Feyzioğlu gerçekleri görüp doğru yolu buldu. Devletinin yanında yer aldı. Darısı diğer embesillerin başına. Umarım onlarda aklını başına alıp hainlikten vazgeçer devletinin yanında yer alırlar.
  • Allah'ın bir kuluAllah'ın bir kulu7 sa önce
    Artık birileri ABD hakkında suç bildirisi yapmalı. Terör destekçiliği yaptığı için yargılanmalı.
  • Tata TongaTata Tonga7 sa önce
    fetöyü verdiler onu da verirler... amerika zaten terörist bir ülke...beşli çete denmiyor mu? çeteyi çeteye şikayet edecek...
  • ErgünErgün7 sa önce
    Adam terör ordusu kurup üzerimize salmış. Aramızda savaş varken bir mektup nedirki.Keşke aramızdaki sorun sadece bir mektup olsaydı.Coni silahı çekmiş bize ateş ediyor. Bazılarıda tuhaf bir mektup ile mevcut durumu örtmek çin algı yapıyor.

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