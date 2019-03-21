0553 313 94 23

İlk kez bir Hint havayolu Türkiye’ye tarifeli uçuş başlattı

Hindistan’ın en büyük düşük maliyetli havayolu şirketi olan IndiGo Havayolları, Yeni Delhi’den İstanbul’a sefer başlattı.

21 Mart 2019 Perşembe 10:11
İlk kez bir Hint havayolu Türkiye’ye tarifeli uçuş başlattı

Hindistan’ın en büyük düşük maliyetli havayolu şirketi olan IndiGo Havayolları, Yeni Delhi’den İstanbul’a sefer başlattı. Seferler haftada bir gün yapılacak. IndiGo Ticaret Müdürü Willy Boulter, “İstanbul Havalimanı sadece Türkiye için değil dünya havacılığı için önemli bir yatırım. Oraya geçtiğimizde günde 1 olan sefer sayımızı günde 2’ye çıkaracağız” dedi.


Hintli turistlerin Türkiye’ye ilgisinin artmasının ardından Türk Hava Yolları ile ortak uçuş anlaşması imzalayan Hindistan’ın en büyük düşük maliyetli havayolu IndiGo Havayolları İstanbul’a sefer başlattı. IndiGo Havayolları uçaklarına yer hizmetini Turkish Ground Services (TGS) verecek. IndiGo Havayolları’nın Türkiye’ye gerçekleştirdiğiilk sefer nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda tören düzenlendi. Atatürk Havalimanı gidiş katında düzenlenen törene IndiGo Ticaret Müdürü Willy Boulter, Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat ve yetkililer katıldı.


Törende gazetecilerin sorularını cevaplandıran IndiGo Ticaret Müdürü Willy Boulter, “Türkiye’de bulunduğumuz için çok mutluyum. Günlük bir olan seferimizigünde 2’ye çıkaracağız en yakın zamanda. İki güzel ülkeyi birleştirdiğimiz için çok mutluyuz. THY ile ortak uçuş ( Code Share) anlaşması yaptığımız için çok mutluyuz. THY bizim code share yaptığımız ilk yabancı firma. THY Delhi’den 6 noktaya uçuş yapacak biz de İstanbul’dan 24 noktaya uçuş yapacağız. Bu bizim için çok güzel bir şey” dedi


İstanbul Yeni Havalimanı Dünya havacılığı için önemli


İstanbul Yeni Havalimanında seferlerini artıracaklarını söyleyen Willy Boulter, “İstanbul Havalimanı sadece Türkiye için değil dünya havacılığı için önemli bir yatırım. Oraya geçtiğimizde günde 1 olan sefer sayımızı günde 2’ye çıkaracağız. Türkiye’de düğün yapmak için çok güzel yerler var. Bu amaçla gelecek Hintli yolcularıtaşımak için kendimize güveniyoruz. Uçuşlarımız başladıktan sonra bu amaçla gelen vatandaşları da taşıyacağız. Şu anda İstanbul’a sefer yapacağız. Buna odaklandık. 222 kişi kapasiteli uçakla sefer yapacağız. 178 yolcumuz var. İlk uçuşumuza göre bizim için iyi bir rakam. Türkiye ve Hindistan arasında turist ve iş amaçlı gelin giden yolcular var” ifadelerini kullandı.


Uçak su takısı ile karşılandı


Saat 18.00 sıralarında Atatürk Havalimanı’na inen IndiGo Havayolları uçağı apronda su takısı ile karşılandı. İstanbul’a gelen yolcuları uçağın kapısında karşılayan TGS görevlileri lokum ve çiçek verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ’Hijyen Sağlıktır’ projesine yoğun ilgi
    1. ’Hijyen Sağlıktır’ projesine yoğun ilgi
    2. Sigarayı bırakmanın yol haritası
    3. Pazarcık bozası ve helvası bu yıl..
    4. Terör sebebiyle zarar görene maaş..
    5. Güney Kore trenleri hidrojenle, ticari..
    6. Kocaeli'de trafik kazası: 2 ölü
    7. Edremit’te 75.Yıl Ortaokulunun kermesi..
    8. YTB’nin "Türkiye Söyleşileri" programı..
    9. Deprem riskine karşı balkon uyarısı
    10. Ereğli Millet Kıraathanesi’ne kavuşuyor
    11. Başkan Şirin’in söz verdiği Hüseyniye..
    12. Çimsa, Meksikalı Cemex'in İspanya..
    13. “Mobil İSKİ”, hizmeti vatandaşın..
    14. Turkcell'den tarımsal sulamada yüzde..
    15. Rusya İdlib'deki sivilleri hedef aldı:..
    16. AB’den Google’a 1,4 milyar euro’luk ceza
    17. Küçükçekmece’nin büyüklerine vefa
    18. Devlet kurumları Acıpayam için..
    19. "Türk futbolunun her türlü gelişmeden..
    20. Beylikdüzü'ndeki teknenin alabora..
    21. BTP adayı Pak’tan Türk-İş’e ziyaret
    22. Yeni hattı bir haftada 3,3 milyon kişi..
    23. Tava ciğere akademik dokunuş
    24. "Hijyen Sağlıktır" projesi mart..
    25. Arıcılığa kadın eli değecek
    26. Market reyonlarına “ürün” düzenlemesi
    27. İrfan Can Kahveci, aday kadrodan..
    28. Hakkâri’de ‘satranç il birinciliği’..
    29. Bakan Kasapoğlu: Yabancı sayısını..
    30. Başsavcıvekili kalp krizi geçirerek..
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!