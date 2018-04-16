İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
ABD, Fransa ve İngiltere'nin Esed rejimine yönelik saldırıları sonrası, Esed, ailesinin saklandığı ülkeyi ilk kez açıkladı.16 Nisan 2018 Pazartesi 01:36
Suriye'de Beşşar Esed rejimine yakın ailelerle gerçekleşen bir toplantıda Esed'in ailesine ilişkin bir soruyu cevapladığı aktarıldı.
Rus kaynakların iddiasına göre Esed toplantıda ailesinin Rusya'ya yerleştirildiğini bildirdi.
Esed, Suriye iç savaşının başından bu yana düzenlediği saldırılarla çoğu kadın ve çocuk on binlerce sivilin ölümüne neden oldu.
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