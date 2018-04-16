İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke

Suriye'de Beşşar Esed rejimine yakın ailelerle gerçekleşen bir toplantıda Esed'in ailesine ilişkin bir soruyu cevapladığı aktarıldı.

Rus kaynakların iddiasına göre Esed toplantıda ailesinin Rusya'ya yerleştirildiğini bildirdi.

Esed, Suriye iç savaşının başından bu yana düzenlediği saldırılarla çoğu kadın ve çocuk on binlerce sivilin ölümüne neden oldu.