0553 313 94 23

İlk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın vefat etti

Türkiye’nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı olan Işılay Saygın, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat etti.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 05:53
İlk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın vefat etti

Türkiye’nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı olan Işılay Saygın, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat etti.


Geçtiğimiz günlerde solunum yetmezliği nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Saygın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Edinilen bilgiye göre, Işılay Saygın’ın, ileri derecede akciğer sertleşmesi hastalığına bağlı solunum yetmezliğinden dolayı 03.00 saatlerinde hayatını kaybettiğini öğrenildi.


Göksel, ailesinin isteği üzerine Saygın’ın pazartesi düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağını dile getirdi.


Saygın, 4 Temmuzda evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.


Işılay Saygın Kimdir?


İzmir’de doğan Işılay Saygın, 1973-1980 yıllarında Buca Belediye Başkanlığı yaptı.


12 Eylül askeri darbesiyle görevden ayrılan Saygın, 1983, 1987, 1991, 1995 ve 1999 yıllarındaki seçimleri kazanarak beş dönem İzmir Milletvekilliği yaptı.


Saygın, Tansu Çillerin başbakan olduğu 52. hükümette 23 Şubat - 6 Mart 1996 tarihlerinde ilk kadın Çevre Bakanı olarak görev aldı. Mesut Yılmazın başbakanlık yaptığı 53. hükümette de 6 Mart - 28 Haziran 1996 yıllarında ilk kadın Turizm Bakanı olarak görev yaptı.


Saygın, 51., 52., 54. ve 55. hükümetlerde devlet bakanı olarak görev aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 05:53
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    27.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    1. 27.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    2. Filipinler'de depremler: 8 ölü
    3. İlk kadın Çevre ve Turizm Bakanı..
    4. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de
    5. İlk kadın Çevre ve Turizm Bakanı..
    6. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    7. Fethiye’de kamyonet otomobil çarpıştı:..
    8. Kuşadası’nda roman bir gencin bıçakla..
    9. Nijerya'da kurtarılan 4 Türk..
    10. YÖK üyeliğine seçilme ve Rektör Atama..
    11. ABD Yüksek Mahkemesinden Trump'ın..
    12. İki büyükelçinin merkeze alınma Kararı..
    13. YÖK üyeliğine yönelik Cumhurbaşkanı..
    14. Hamas'tan İsrail'in Kudüs'teki..
    15. İstanbul’da kurban denetimi başladı
    16. Hastalanınca 85 yıldır kimliksiz..
    17. Kahramanmaraş'ta otomobil tamirhaneye..
    18. Kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye..
    19. Tek katlı ahşap ev çıkan yangında kül..
    20. Hamas'tan Lübnan Çalışma Bakanı'nın..
    21. Erdoğan: Gıda güvenliği milli güvenlik..
    22. ABD savaş gemisiyle Çin'e meydan okudu
    23. Azerbaycanlı öğrenciler kiraladıkları..
    24. İstanbul Emniyet'inde kritik atamalar!..
    25. Türkiye ve Rusya'dan bir ortak üretim..
    26. Antalya'da 23. Manavgat Barış Suyu..
    27. İsrail askerleri Gazze'de..
    28. Johnson ile Trump telefonda görüştü
    29. 30. Uluslararası Devrek Baston ve..
    30. Adıyaman’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
    CHP’liler birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu
    CHP’liler birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Hindistan Büyükelçisi Bhattacharyya: Türkiye bizim doğal partnerimiz
    Hindistan Büyükelçisi Bhattacharyya: Türkiye bizim doğal partnerimiz
    F-35’lerin boşluğu doldurulacak
    F-35’lerin boşluğu doldurulacak