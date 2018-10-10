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Afetzedelere ilk insani yardım Türkiye Diyanet Vakfından

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Endonezya'daki deprem bölgesinde daha önce insani yardım yapılmayan Limpoa halkına gıda ve temizlik maddesi desteği sağladı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 08:22
Afetzedelere ilk insani yardım Türkiye Diyanet Vakfından

TDV Yurt Dışı İnsani Yardım Uzmanı Abdullah Uçak, yaptığı açıklamada, Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami sonrası yardımın ulaşmadığı Limpoa bölgesinde bin 40 aileye bir ay boyunca yetecek gıda yardımı yaptıklarını söyledi.

Başlangıçta yapılan yardımların pirinç, sıvı yağ, çay ve şeker gibi temel gıda maddeleri olduğunu aktaran Uçak, afetten etkilenenlere deterjan, sabun, bebek bezi ve diş fırçası gibi hijyen paketi de dağıttıklarını dile getirdi.

Dördüncü gününde bölgeye ulaştılar

Depremin dördüncü gününde TDV'nin yurt dışı insani yardım uzmanlarından Selahattin Karabostan ile bölgeye ulaştıklarını belirten Uçak, ihtiyaç analiz çalışmaları sonrası hemen faaliyete geçtiklerini kaydetti.

Deprem bölgesinde özellikle kırsal alanlarda temel insani ihtiyaçlar konusunda zorluk yaşandığını anlatan Uçak, yardım çalışmalarının afet bölgesinde geniş bir alanda devam ettiği bilgisini verdi.

Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 28 Eylül Cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından Donggala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunamiler vurmuştu.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 08:22
  1. Limpoa
  2. TDV Yurt Dışı İnsani Yardım Uzmanı Abdullah Uçak
  3. Endonezya

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