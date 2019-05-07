0553 313 94 23

İlk iftar sarayda

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ramazan ayının ilk akşamında iftarını ’Ramazan Sarayı’nda vatandaşlarla birlikte açtı.

07 Mayıs 2019 Salı 09:59
İlk iftar sarayda

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ramazan ayının ilk akşamında iftarını ’Ramazan Sarayı’nda vatandaşlarla birlikte açtı.


Başkan Kibar’a, AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel, Belediye Başkan Yardımcıları Ruhi Özbay, Ercan Yurttaş ve belediye meclis üyeleri de eşlik ettiler.


Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel iftarlarını açmadan önce vatandaşlara yemek dağıtımında bulundular. İftar yemeği öncesi Sahil Büyük Cami Din Görevlisi Ahmet Özay kuran tilavetinde bulundu. İlk iftar yemeğinin yenilmesinin ardından semazen gösterisi düzenlendi.


Program daha sonra sinema salonunda da devam etti. Komedi skeç, Hacivat-Karagöz ve meddah gösterileri ilgiyle izlendi. Özellikle Hacivat-Karagöz oyununda çocukların çok eğlendiği gözlendi.


Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar program sonrası yaptığı açıklamada, “Ramazan ayı boyunca Kültür Sarayımızın adını Ramazan Sarayı olarak değiştireceğiz demiştik. Mübarek Ramazan ayının ilk akşamında hemşehrilerimizle birlikte iftarımızı açtıktan sonra programlarımız başladı. Semazen gösterisi, Hacivat-Karagöz oyunu, çocuklarımız ve yetişkinlerimiz için salonlarımızda çeşitli etkinlikler yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ramazan ayının ruhuna uygun olarak 30 gün boyunca etkinliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz inşallah. İlerleyen yıllarda Ramazan ayında daha güzel etkinliklerimiz olacak” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 09:59
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor Şenlikleri’nde atletizm coşkusu
    1. Spor Şenlikleri’nde atletizm coşkusu
    2. Bitlis’te Ramazan etkinliği
    3. "İftarımızı Anadolu’da Açıyoruz"
    4. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    5. Fındık bahçesinde saksıya ekilmiş 376..
    6. Talas’ta Mayıs Ayı Meclisi Toplandı
    7. Çöp yığınları ortadan kaldırıldı
    8. "Katil Uşak" adlı tiyatro oyunu..
    9. Haydarpaşa Lisesinde unutulmaz anlar
    10. Gargara orucu bozar mı?
    11. Kiraz Festivali’nin bütçesi belli oldu
    12. Ramazan etkinlikleri ruhuna uygun olmalı
    13. Gönül Sofralarının ilk durağı Banarlı..
    14. Konyaaltı’nda Emekli Kahvesi’nin..
    15. İlk iftar sarayda
    16. Şehir merkezinde zabıta iş birliği
    17. İzmir merkezli FETÖ operasyonu
    18. Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin..
    19. Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı..
    20. KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
    21. 58 yaşında bisikletle Türkiye’yi..
    22. Başkan Pekmezci’den yatırımlara..
    23. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Çok..
    24. New York Metropolitan Operası’nda..
    25. Çoksesli müziğin kalbi Maltepe’de attı
    26. Yeşilova İçme Su Birliğinde Başkan..
    27. Kırsala hizmet için Muhtarlık..
    28. Aydın’da şehit yakınlarına devlet..
    29. Astımlı hastaların kullandığı sprey..
    30. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Katar Emiri..
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    Üstad Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak
    Üstad Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak

    Günün Karikatürü

    07 Mayıs 2019
    Ankara'da kritik zirve! Erdoğan konuğunu Çankaya'da kabul etti
    Ankara'da kritik zirve! Erdoğan konuğunu Çankaya'da kabul etti
    Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu!
    Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu!