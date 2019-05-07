İlk iftar sarayda

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ramazan ayının ilk akşamında iftarını ’Ramazan Sarayı’nda vatandaşlarla birlikte açtı.

Başkan Kibar’a, AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel, Belediye Başkan Yardımcıları Ruhi Özbay, Ercan Yurttaş ve belediye meclis üyeleri de eşlik ettiler.

Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel iftarlarını açmadan önce vatandaşlara yemek dağıtımında bulundular. İftar yemeği öncesi Sahil Büyük Cami Din Görevlisi Ahmet Özay kuran tilavetinde bulundu. İlk iftar yemeğinin yenilmesinin ardından semazen gösterisi düzenlendi.

Program daha sonra sinema salonunda da devam etti. Komedi skeç, Hacivat-Karagöz ve meddah gösterileri ilgiyle izlendi. Özellikle Hacivat-Karagöz oyununda çocukların çok eğlendiği gözlendi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar program sonrası yaptığı açıklamada, “Ramazan ayı boyunca Kültür Sarayımızın adını Ramazan Sarayı olarak değiştireceğiz demiştik. Mübarek Ramazan ayının ilk akşamında hemşehrilerimizle birlikte iftarımızı açtıktan sonra programlarımız başladı. Semazen gösterisi, Hacivat-Karagöz oyunu, çocuklarımız ve yetişkinlerimiz için salonlarımızda çeşitli etkinlikler yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ramazan ayının ruhuna uygun olarak 30 gün boyunca etkinliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz inşallah. İlerleyen yıllarda Ramazan ayında daha güzel etkinliklerimiz olacak” diye konuştu.