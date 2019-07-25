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Boris Johnson ilk iş olarak kardeşini devlet bakanı yaptı!

İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson, kardeşi Jo Johnson’ı devlet bakanı görevine getirdi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:18
Boris Johnson ilk iş olarak kardeşini devlet bakanı yaptı!

Görevi dün Theresa May’den devralan Başbakan Boris Johnson'ın yeni kabinesinde kardeşi Jo Johnson da yer aldı.

Kabine toplantılarına da katılma hakkı verdi

Ekonomi, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığında Devlet Bakanı ve Eğitim Bakanlığında Üniversiteler ile Bilimden Sorumlu Bakan olarak iki rol verilen Jo Johnson’a, sadece üst düzey bakanların yer aldığı kabine toplantılarına da katılma hakkı tanındı.

Kardeş Johnson, May hükümetinde de Ulaştırma Bakanlığında Londra’dan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı. Kardeş Johnson May’in Brexit anlaşmasına karşı çıkarak kasım ayında görevinden istifa etmişti.

Jo Johnson ile Boris Johnson arasında Brexit konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor.

Anlaşmasız Brexit’e karşı çıkan ve referandumda da ülkenin AB üyesi kalması için kampanya yürüten kardeş Johnson, istifa mesajında yeni referandum çağrısında bulunarak, "Brexit bir zamanlar verilen sözlerin uzağında bir gerçekliğe dönüştüğü için bu konuda son sözü halka bırakmak demokratik olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Johnson ise İngiltere’yi 31 Ekim’de AB’den anlaşmalı veya anlaşmasız olarak ayırmayı hedefliyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:18
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