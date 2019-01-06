SİVAS (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "16 yılın sonunda diyoruz ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber, Türkiye'de millet iradesinin tam anlamıyla egemen olmasıyla beraber, biz daha yeni başlıyoruz. İlk günkü aşkla, heyecanla yeni başlıyoruz çünkü daha yapacak çok işimiz var." dedi.

Ünal, Sivas'ta partisince 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin hikayesinin millet aşkı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hikayesinin de milletine aşık bir adamın hikayesi olduğunu belirten Ünal, "Liderine aşık bir millet ve liderinin de milletine aşık olduğu bir harekettir AK Parti." diye konuştu.

Ünal, Sivas'ın AK Parti'ye kurulduğu günden bu yana büyük destek verdiğini dile getirdi.

- "Millet bize 'Yürü' dedikçe yürürüz"

AK Parti'yi milletin kurduğunu ve bunu hep dile getirdiklerini aktaran Ünal, "AK Parti'nin hamurunu bu millet yoğurdu, kumaşını bu millet dokudu, biz sadece AK Parti'nin tabelasını astık. 'Girdiğimiz bütün seçimleri kazandık.' demiyoruz. 'Bu aziz millet bizi onayladı, bize yürüyün dedi.' diyoruz. O yüzden 'Seçim kazandık.' demeyiz. Biz milletimizin gönlüne, teveccühüne ve onayına talibiz, millet bize 'Yürü' dedikçe Allah'ın izniyle yürürüz. Biz milletimizle seçimden seçime bir araya gelmeyiz çünkü AK Parti milletin ta kendisidir, AK Parti milletin öz evladıdır. O yüzen biz aziz milletimizle her zaman kalben beraberiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti teşkilatlarının liderinden aldığı talimatla siyaseti millete hizmet aracı gördüğünün altını çizen Ünal, şunları kaydetti:

"AK Parti kadrolarında yönetim hırs değildir. Biz hırstan, 'ben' demekten, 'Ben yaptım, ben kazandım' demekten Allah'a sığınırız. Biz 'ben' diye konuşmayız, 'biz' diye konuşuruz çünkü biz hırs yerine devlet yönetimine azim ve gayreti koyarız. Samimiyet, tevazu ve gayretle hareket etmediğimiz zaman Allah'ın yardımının üzerimizden çekileceğine inanırız. O yüzden biz makam ve mevki ile değil, görev ve sorumlulukla kendimizi tanımlarız. Hırs nefisten, azim ve gayret imandandır."

Ünal, koltukların ve makamların gelip geçici olduğuna işaret ederek, "Biz bu işleri ateşten gömlek olarak görüyoruz. O koltuğa oturduğumuz andan itibaren milletin bütün sorumluluğu artık üzerimizdedir. Kılı kırk yarmamız gerekir. İşte AK Parti siyaseti Recep Tayyip Erdoğan'dan gördüğü bu siyasi ahlakı, imanının ve inancının gereği olan bu siyasi ahlakı Türkiye'de yerleştirmekte ve devam ettirmektedir." şeklinde konuştu.

- "Biz daha yeni başlıyoruz"

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana birçok alanda hizmeti başarıyla yürüttüğünü dile getiren Ünal, konuşmasını şöyle tamamladı:

"1994'te Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da başlayan gönül belediyeciliğinin bugün geldiği nokta değer üreten, merhamet, iyilik üreten, güven veren, sevgi, şefkat üreten ve daha önemlisi insan kaynağımızı, pırıl pırıl gençleri üreten belediyeciliktir. Türkiye, çocuklarının bilgi evlerinde, kültür merkezlerinde, bilim sanat merkezinde, millet kıraathanelerinde, millet bahçelerinde gönlünce, refah içinde, özgürce yaşayacağı şehirlere kavuştu. Bu, AK kadrolar sayesinde oldu. 16 yılda önce milletin iradesini egemen kılma mücadelesini verdik ve vesayeti kaldırdık. Sonra devletin içine sızmış bir çeteyi bertaraf ettik. Bütün bunları yaparken, şeytan taşlarken tavaf yapmayı da eksik bırakmadık. Bir taraftan şeytan taşladık, bir taraftan hizmet getirdik. Bize diyorlar ki: 'Siz bu hizmetleri vatandaşın vergisiyle yapıyorsunuz.' Biz de diyoruz ki: 'Amenna, 2002'den önce vatandaş vergi vermiyor muydu?' 2002'den önce verilen bu vergiler neden hizmete dönüşmüyordu da şimdi dönüşmeye başladı? Çünkü bu milletin evlatları bu milletin emanetine sahip çıkmaya başladı da o yüzden.

16 yılın sonunda diyoruz ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber, Türkiye'de millet iradesinin tam anlamıyla egemen olmasıyla beraber, biz daha yeni başlıyoruz. İlk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla yeni başlıyoruz çünkü daha yapacak çok işimiz var."

Ünal, konuşmasının ardından AK Parti'nin Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin ile 16 ilçe ve 7 belde belediye başkan adayını partililere tanıttı.

Toplantıya AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Habib Soluk ve Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.