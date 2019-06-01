0553 313 94 23

Alınan önlemlere rağmen ilk günden 10 kişi hayatını kaybetti

9 günlük tatilin trafiğe olan etkisi daha ilk günden hissedilmeye başlandı. Fakat trafik kazalarına karşı alınan tüm önlemlere rağmen tatilin ilk gününde meydana gelen kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti.

01 Haziran 2019 Cumartesi 17:07
Alınan önlemlere rağmen ilk günden 10 kişi hayatını kaybetti

Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde yurt genelindeki şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi öldü, 85 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma günü mesai bitiminden 1 Haziran Cumartesi günü saat 16.00'ya kadar yurt genelinde üzücü trafik kazaları meydana geldi.

Alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen yaşanan kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 85 kişi hastanelere kaldırıldı.

Tatil yolunda kaza

Bayram tatilinin ilk gününde, Mersin'den Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketleri Elazığ'a giden işçilerin bulunduğu Mehmet Aydemir'in idaresindeki 23 K 2844 plakalı otomobil, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde devrildi. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Ramazan Bayramı tatili için Bursa'dan memleketleri Erzurum'a gitmek için yola çıkan Uğur Yanık'ın (50) kullandığı 16 JSE 11 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan geçidinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü, eşi Hatice Yanık, çocukları Hande Ceren (16), Ahmet Arda (13) ve Ömer Emre Yanık (8) hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da, tarlaya devrilen Yüksel Alyurt yönetimindeki 34 RA 4650 plakalı otomobildeki 11 yaşındaki sürücünün kızı Mina Alyurt hayatını kaybetti, eşi Reyhan ve diğer çocukları Nilsu, Umut ve Uğur Alyurt ise yaralandı.

İki farklı kazada 6 ölü, 8 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde, Esra Çiçekler yönetimindeki 65 NL 252 plakalı otomobilin, Erciş-Ağrı kara yolu Kocapınar Mahallesi yakınlarında, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen iş makinesine arkadan çarpması sonucu 3 kişi öldü, yaralanan 4 kişi tedaviye alındı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesi Şıhbarak Mahallesi'nde, Fevzi Tektaş'ın kullandığı 38 FT 492 plakalı otomobil ile Davut Şaştım (40) kontrolündeki 38 TR 082 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, aynı aileden 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yurt genelindeki diğer kazalarda da 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 63 kişi hastanelerde tedaviye alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 17:07
  1. Van
  2. Sivas
  3. Malatya
  4. Kütahya
  5. Kayseri
  6. Mersin
  7. Erzurum
  8. Erzincan
  9. Elazığ
  10. Bursa
  11. Ağrı
  12. Ramazan Bayramı
  13. Ramazan Bayramı tatili
  14. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya’da mülteci kampında isyan: 3 gözaltı
    1. Almanya’da mülteci kampında isyan: 3..
    2. Trafik denetlemesindeki çocuk:..
    3. Aliağa’da protokol, bayramın ilk günü..
    4. KKTC Başbakanı Tatar’dan şehit..
    5. Eşeğinden düşüp 200 metrelik uçuruma..
    6. Fırat EDAŞ’tan “İşçilere mobbing”..
    7. Şenol Güneş: "Özbekistan maçı..
    8. A Milli Takım, Özbekistan maçı..
    9. Sinop’ta trafik kazası: 3 yaralı
    10. 4 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili 21..
    11. TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da
    12. Haluk Levent, lösemi hastası Bünyamin..
    13. Tünel girişinde kaza: 6 yaralı
    14. Komşusuna taş ve baltayla saldıran..
    15. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, trafik..
    16. Malatya'da trafik kazası: 6 yaralı
    17. Çorum’da yangın: alevler ev ve camiye..
    18. Lübnan'daki Suriyelilerin ülkelerine..
    19. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    20. 43 ilin geçiş noktasında Ramazan..
    21. İzmir BüyükşehirBelediyesi 100 kadın..
    22. "Bakanlık olarak kazaları en aza..
    23. Hakurk'a "Pençe" harekatı
    24. Rusya'da 3 korkunç patlama! Olağanüstü..
    25. Dicle Nehri’nde balık tutan genç..
    26. Sınav sonrası kitapçıklar yerlerde
    27. Malatya’da kaza: 1 yaralı
    28. Tosya D-100 karayolunda trafik..
    29. İzmit Belediyesi’nden 7 bin helva
    30. Jandarma, ’kıyı’ ile arama yaptı
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti