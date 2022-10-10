‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projesinde arsa başvuruları başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) internet sitesinden derlenen bilgiye göre ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ kampanyası devam ediyor. Konut başvuruları 14 Eylül’de açılan kampanya çerçevesinde 1 milyon altyapılı arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün başlıyor.

Kendi işini kurmak isteyenler için iş yeri başvuruları e-Devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. Vatandaşlar arsa için ise sadece Ziraat Bankası’ndan müracaatta bulunabilecek.

Şartlar belli

Arsa ile iş yeri başvurularında Türk vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak öncelikli şartlar arasında yer alıyor. Elektrik, su ile stabilize yol altyapıları tamamlanmış; imar planı yapılmış ve inşaata hazır 1 milyon arsanın başvurularında tahsis edilecek alanlar büyükşehir merkez ilçelerinden herhangi birisinde ise o ilin merkez ilçelerinden birinin sınırlarında, diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet zorunluluğu bulunuyor.

Toplamda 50 bin iş yeri verilecek proje kapsamında ilk etapta 28 ilde 10 bin iş yeri için başvuracakların ise projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmaları gerekiyor. Başvuru bedeli arsa için 500 lira, iş yerleri için 2 bin lira olarak belirlendi.

Detayları Erdoğan açıklayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projesinde 1 milyon arsa, 10 bin iş yeri için başvuruların başladığını belirten Kurum, “Kendi işini kurmak, arsaya kendi evini yapmak isteyenler 7 Kasım’a kadar müracaat edebilir. Detayları Cumhurbaşkanımız Kabine toplantımız sonrası duyuracak” ifadelerini kullandı.