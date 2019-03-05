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“İlk etapta 150 mahalleye kreş yapacağız”

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane’de halkla buluştu.

05 Mart 2019 Salı 19:29
“İlk etapta 150 mahalleye kreş yapacağız”

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane’deki halk buluşmasında çocuk sevgisinden bahsettiği sırada kalabalıktan bir vatandaşın, ‘Seni çocuk gibi seviyorum başkanım’ diye bağırarak sevgi gösterisinde bulunmasına coşkulu kalabalık alkışlarla destek verdi.

 

Yerel Seçim çalışmalarını Kağıthane’de sürdüren CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, gün içerisinde ilçede bir dizi temaslarda bulundu. Hamidiye Mahallesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sohbet eden İmamoğlu, sonrasında ise Gürsel Mahallesi’ne geçerek ilçedeki CHP’nin Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gören İmamoğlu sonrasında ise ilçe merkezine gelip halkın arasına karıştı. Seçim turu sonrasında İmamoğlu, kendisini bekleyen halka hitap ederek çözüm önerilerini ve projelerini anlatarak seçime yönelik destek istedi.

 

“İlk etapta 150 mahalleye kreş yapacağız”

 

İlçe merkezinde toplanan halka hitap eden Ekrem İmamoğlu, “Biz bir aydır bu şehirde 1 milyon 200 bin çocuğumuz var deyip kreş projelerimizi açıklıyoruz. Her mahalleye kreş açıklıyoruz, ilk etapta 150 mahallede kreş açacağız. Çocuklarımızı büyüteceğiz, bizim büyük projelerimiz bunlar. Ben bunu söyledim, tabi biliyorsunuz birkaç gün öncede sağ olun daha büyük hedef koymuş, Sayın Yıldırım her mahalleye kreş demiş. 25 yılda yapmadılar şimdi yapacaklar” dedi.

 

Vatandaştan İmamoğlu’na, “Seni çocuk gibi seviyoruz başkanım”

 

Siyasetin havasını değişmesinde payının olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “Siyasetin havası değişecek. Başaramam ama birazcık ukalalık yapacağım. Biraz siyasetin tonu düştüyse birazcık payım var. Dün Taksim’de arabama tam bindim bir çocuk sesi duydum. ‘Ekrem Amca seni çok seviyorum’ dedi. Dünya güzeli bir kızımız kucağıma atladı yanağını yanağıma koydu. Şimdi siyaset yapan akıllı bir insan vicdanı olanı bir insan, ahlakı olan bir insan, akşam beni televizyonlar gösterecek. Ben o güzel kızımızın yüzünün asılmasını ister miyim? Yani o televizyona baksa, benim ağzımdan kötü bir söz çıksa, o güzel kızımızın yüzü asılsa, dese ki ben bu adamımı sevdim derse ben biterim. Çocuğun sevgisini kazanmayan insan bu şehre hizmet edemez. Çocukların kalbi kadar güzel saf temiz bir şey yok. Karşılıksız severler, hiçbir şey beklemezler. Çocukların sevgisiyle inanılmaz beslendim. Şu an bile tüylerim diken diken oluyor. Kalbi insanın daha hızlı atar ya öyle oluyorum. Çok net söylüyorum, çocukların sevgisini göremediğim gün ben siyaseti bırakırım” diye konuştu.

 

Bunun üzerine bir vatandaş ise, ‘Seni çocuk gibi seviyorum başkanım’ deyince İmamoğlu, gülerek teşekkür etti.

 

“Bu şehre güler yüz, moral, samimiyet gelsin kriz 6 ayda kalmaz”

 

İstanbul’da ülkenin her kesiminden insanın olduğunu dile getiren İmamoğlu, “Bu millet Türkiye’nin her yerinden toplanmış şu güzel şehre gelmiş. Hayalleri için çocukları için, gençlerin daha güzel bir geleceğe koşması için gelmiş. Kriz var, yoksulluk yaşıyoruz, işsizlik yaşıyoruz, her üniversite bitirmiş 5 gencin 2’si işsiz, neredeyse her 100 kişinin 20’si işsiz. Bunların devletin resmi rakamları. Şu şehre moral gelsin, şu şehre Güleryüz gelsin, şu şehre samimiyet gelsin 6 ayda bu şehirde kriz kalmaz. Bizim insanımız yüreklidir, heyecanlıdır, enerjisi yüksektir, girişimcidir, ekmeğini taşından çıkarır. Şurada kaç kişi varsa hepsinin hikayesi var. Benim insanıma moral lazım başka hiçbir şey değil” şeklinde konuştu.

 

“Bir kişi mutsuz olursa ben üzülecek bir belediye başkanıyım”

 

Her kesim insanın ibadetlerine saygı duyacaklarını söyleyen İmamoğlu, “Biz herkesin inancına saygı duyan bir belediye başkanlığı yapacağız. Bu şehirde her renk var mı, her kesim var mı? Ben bir kişi mutsuz olursa ben üzülecek bir belediye başkanıyım. Bir kişi bile üzülürse, bir kişi bile kendini kenarda hissederse olmaz. Bu şehirde camide bizim cemevide bizim. Her ikisi de bizim ibadet hanemiz. Kilise de bizim, sinagog’ta bizim herkes, her kesim özgürce ibadetlerini yapacak. Vicdan ahlak, her şeyin önünde olmalı. O bakımdan 1 Nisan’da yeni bir dönem başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 19:29
  1. Kilis
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