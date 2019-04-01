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Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı Turan Hançerli oldu

CHP tarafından aday gösterilen ve Avcılar Belediye Başkanlığı'nı kazanan Turan Hançerli, ilk engelli belediye başkanı olma sevincini yaşadı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 11:16
Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı Turan Hançerli oldu

CHP tarafından aday gösterilen ve Avcılar Belediye Başkanlığı'nı kazanan Turan Hançerli, Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı oldu. Hançerli, AA'nın verilerine göre yaklaşık yüzde 52 oy alarak en yakın rakibini 6 puan farkla geçti.

Avcılar Belediye Başkanlığı'nı, Anadolu Ajansı (AA) verilerine yüzde 52 oranında oy alan CHP'li Turan Hançerli kazandı.

 Hançerli Twitter'da paylaştığı mesajda "Her gün daha istekli çalışacağım, teşekkürler Avcılar" ifadesini kullandı. 

            

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 11:16
  1. CHP
  2. Avcılar Belediye Başkanlığı
  3. Turan Hançerli

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