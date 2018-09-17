İlk ders zili bugün çaldı! 18 milyon öğrenci ders başı yaptı

yeniakit.com.tr Geçtiğimiz hafta 1'inci sınıf, anaokulları, 5'inci sınıf ve lise 1 öğrencilerinin uyum haftası çerçevesinde erken başladığı 2018-2019 yılı eğitim öğretim yılı bugün itibariyle başladı. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyondan fazla öğretmen de ders başı yapmış oldu.

Özellikle okula yeni başlayan çocuklar ve ailelerinin heyecanı gözlerinden okunurken, emniyet güçlerinin, tüm okullar çevresinde yoğun şekilde güvenlik önlemi almaları gözden kaçmadı.

141 MİLYON KİTAP DAĞITILDI

Okullarda yeni ders yılı heyecanı sürerken, Türkiye genelinde toplam 141 milyon ders kitabı da, öğrencilerle ücretsiz olarak buluşturuldu.

UZMANLAR UYARDI

Bugün okula başlayacak öğrenciler için bir uyarı da beslenme uzmanlarından geldi. Uzmanlar, okulda derslerde daha verimli olmak ve zinde kalabilmek için doğru beslenme ve düzenli uykunun önemine dikkat çekerek, öğrencileri özellikle okul kantinlerindeki abur cuburlarla beslenmemeleri konusunda uyardı.