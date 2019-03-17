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"İlk defa ülkemizin bekası için korktum"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan önemli açıklamalarda bulundu.

17 Mart 2019 Pazar 14:22
"İlk defa ülkemizin bekası için korktum"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "71 Muhtırası'nı, 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı gördüm. Türkiye'nin geleceği için ilk defa 15 Temmuz'da endişe ettim. İlk defa ülkemizin bekası için korktum. Dolayısıyla 'Türkiye'nin beka sorunu yok' diyenler 15 Temmuz'u bir senaryo olarak tanımlayanlardır." dedi.

Arslan, Öz Ağaç-İş Sendikasının bir otelde düzenlenen 12. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Öz Ağaç-İş'i takdir ve gururla takip ettiğini, sendikanın başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.

"Ağaç ve Kağıt" iş kolunda 224 bin işçi bulunduğunu ve bu işçilerden yaklaşık 20 bininin sendikalı olduğunu belirten Arslan, 200 binden fazla işçinin sendikalı olmak için kendilerini beklediğini ifade etti.

Sendikaların yeni iş yeri ve yeni üyelerle güçleneceğini vurgulayan Arslan, bunun için örgütlenmeye büyük önem verdiklerini bildirdi.

- "Bu anlayışı bizim yıkmamız gerekiyor"

Çalışma hayatında elde edilen kazanımların kalıcı olmasının ülkenin istikrarına bağlı olduğunu vurgulayan Arslan, "Yaşanan her türlü olumsuzlukların dönüp dolaşıp geldiği yer maalesef işçiler ve onların iş güvencesi. Onun için son dönemde asgari ücretin artışından kaynaklanan bir kısım tartışmalar, ne yazık ki dönüp dolaşıp bazı işletmelerde işçilerin işini kaybetmesiyle sonuçlanıyor." şeklinde konuştu.

Arslan, bazı işverenlerin devletin kendilerine sağladığı destek ve teşviklere rağmen işçisini yok sayarak hep daha fazla kazanma arzusunda olduğuna dikkati çekerek, "Böyle bir şey olmaz. Bu ülkede kriz varsa hepimizin bunu üstlenmesi lazım. Daha çok kazanıyorsunuz ama kazanırken birlikte kazandığınız insanları bu kadar mı kolay harcıyorsunuz? Bu anlayışı bizim yıkmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "31 Mart beka meselesinin tam merkezinde"

Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmelerden örnek veren Arslan, 31 Mart'taki Mahalli İdareler seçimlerinin Türkiye'nin beka meselesinin tam merkezinde olduğunu dile getirdi.

"Ülkede beka sorunu yok." diyenlere tepki gösteren Arslan, şöyle konuştu:

"71 Muhtırası'nı gördüm, 12 Eylül'ü gördüm, 28 Şubat'ı gördüm. Türkiye'nin geleceği için ilk defa 15 Temmuz'da endişe ettim. İlk defa ülkemizin bekası için korktum. Cumhurbaşkanı'na karşı harekete geçmiş bir hain gruptan bahsediyoruz. Dolayısıyla 'Türkiye'nin beka sorunu yok' diyenler 15 Temmuz'u bir senaryo olarak tanımlayanlar. O gece Hak-İş mensuplarının Cumhurbaşkanımızın talimatından önce meydanlara geldiğini biliyoruz. Milletine, devletine, ülkesinin bekasına sahip çıkan bu kardeşlerimden şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum."

- Eyüp Karaderili'den duygusal veda

Öz Ağaç-İş Sendikasının 20 yıldır genel başkanlığını yürüten Eyüp Karaderili de sendikanın bugünlere gelmesi için gösterdiği çabaları ve anılarını anlattı.

Genel başkanlığa aday olmadığını belirten Karaderili, Genel Kurula katılanlardan helallik isteyerek duygusal bir konuşma yaptı.

Divan başkanlığına Mustafa Toruntay'ın, divan üyeliklerine Ömer Yılmaz, Sezai Ballı, Tuğçe Taştan ve Hasan Sağlık'ın seçildiği Genel Kurulda, Tuncay Dolu genel başkanlığa aday tek isim oldu.

Genel Kurula, Hak-İş Onursal Başkanı Salim Uslu, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut ve Hak-İş'e bağlı sendikaların genel başkanları katıldı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 14:22
  1. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan
  2. Öz Ağaç-İş Sendikası

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