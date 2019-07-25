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İlk defa sinemaya gittiler

Muğla’nın Menteşe Belediyesi tarafından kırsalda yaşayan 8-13 yaş arası çocukların şehir yaşamını tanımaları amacıyla hayata geçirilen ‘Mutlu Çocuklar, Umutlu Yarınlar’ projesi ile 700 çocuk ilk defa sinemaya gitti.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:13
İlk defa sinemaya gittiler

Muğla’nın Menteşe Belediyesi tarafından kırsalda yaşayan 8-13 yaş arası çocukların şehir yaşamını tanımaları amacıyla hayata geçirilen ‘Mutlu Çocuklar, Umutlu Yarınlar’ projesi ile 700 çocuk ilk defa sinemaya gitti.


Kırsal mahallelerdeki çocuklar aileleri ile birlikte Menteşe Belediyesinin araçları ile alınarak kent merkezinde hem eğlendiler hem de Bilim Parkı’nda bilgi sahibi oldular. İlk defa sinemada film izleme şansı yakalayan çocuklar, lunaparkta gönüllerince eğlendi. İlk defa sinemaya gittiklerini belirten çocuklar, “Muğla’ya eğlenmeye geldik. Sinemaya gittik, oyunlar oynuyoruz. Çok güzel eğleniyoruz. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” derken, aileler de, “Çocuklarımız ilk defa sinemaya geldikleri için çok mutlular. Başkanımıza teşekkür ederiz” dediler.


Proje ile kırsalda yaşayan çocuklar ile şehirde yaşayan çocukların kaynaşmasını ve bütünleşmesini sağlamak istediklerini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Çocuklarımız yaz tatiline girdi. Menteşe Belediyesi olarak ‘Mutlu Çocuklar, Mutlu Yarınlar’ projesini uygulamaya koyduk. Menteşe Belediyemize bağlı 48 kırsal mahallemiz, köyümüz var. Bu köylerimizdeki çocuklarımız yazın sinemaya gitsinler, lunaparka gitsinler ve istedikleri gibi oyunlar oynasın istedik. Bu noktada bu projeyi gerçekleştirdik. 48 köyümüzdeki yaklaşık 700 8-13 yaş arası çocuklarımızı Menteşe’ye getirerek onları sinemaya götürdük. Büyük çoğunluğu hayatlarında ilk defa sinemaya gittiler. Lunaparka, Menteşe Belediyemizin Çocuk Bilim Parkı’na götürdük. Birlikte yemek yedik ve akşam da köylerine gönderdik. Buradaki amacımız köylerdeki çocuklarımız, şehirdeki çocuklar hangi imkana sahip ise, hangi şartlarda eğitim alıyorlar ise aynı şartlara sahip olsunlar istiyoruz. Onlar da şehirdeki çocuklar ile içli dışlı olsunlar istiyoruz. Bu noktada bu projeyi gerçekleştirdik. İleride de şehirdeki çocuklarımızı köylere götürerek bu çocukları kaynaştıracağız. Çünkü Menteşe’de yaşayan her çocuk bizim geleceğimiz. Bu noktada Menteşe Belediyesi olarak büyük sorumluluğumuzun olduğunun farkındayız. Bu tür projelerimiz bundan sonra da devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:13
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