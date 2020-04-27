İlk defa oruç tutan çocuklar hediyelerle sevinecek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ramazan geleneğini yaşatmak için ilk kez oruç tutan bin çocuğu sürpriz hediyelerle sevindirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Altay, yaptıkları duyuru üzerine, WhatsApp üzerinden 28 dakikada başvuruları aldıklarını kaydetti.

Evlerde sıkıntılı günler geçiren çocukları ramazan ayında mutlu etmek istediklerini belirten Altay, paylaşımın yoğun ilgi görmesi üzerine kabul edilen başvuru sayısını artırdıklarını vurguladı. İlk kez oruç tutan 11 bin 600 çocuğun başvurusunu aldıklarını aktaran Altay, “Hem çocuklarımıza hem de anne ve babalarına çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda bu salgın kaynaklı sıkıntılı süreci atlatacağız ve çocuklarımızla güzel günlerde bir araya geleceğiz” diye konuştu.