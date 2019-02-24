0553 313 94 23

İlk defa kayak merkezine giden çocuklar doyasıya eğlendi

Elazığ’da ilk defa kayak merkezine giden çocuklar,doyasıya eğlendi.

24 Şubat 2019 Pazar 14:42
İlk defa kayak merkezine giden çocuklar doyasıya eğlendi

Elazığ’da ilk defa kayak merkezine giden çocuklar,doyasıya eğlendi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğütarafından Sosyal Hizmet Merkezi koordinasyonunda yürütülen Okul Destek Projesi ve Sosyal Uyum Programı kapsamında hizmet alan 100 çocuk,proje koordinatörleri Ahmet Can ve Murat Kaya eşliğinde Hazar Baba Kayak Merkezine götürüldü.İlk defa kayak merkezine giden çocuklar, kızaklarla kaydı, kar topu oynadı ve jetskilere bindi. Gün boyu karın tadını çıkaran çocuklar doyasıya eğlendi. Yapılan etkinlik ileSosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinin etkinliğini artırmak, ailelerde çocuk adına bir farkındalık oluşturmak, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ile imkanlar sunmakistendiği belirtildi.


Kayak merkezine 100 çocuk ile geldiklerini belirten Piskolog Özge Kıran,“Çocuklarımızın sosyalve kültürel anlamda birlikte bir şeyler yapabilmesinikatkı sağlamak istedik. Sosyal Ekonomik Destek hizmetimizin sadece para yardımı olarak görünmemesini istiyoruz. Bunun aslında çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yaptığımız bir hizmet olduğunu göstermek istiyoruz.Çocuklarımızın da devletin elinin üzerinde olduğu hissetmesini istiyoruz” dedi.


Bakanlığın planları doğrultusunda başlatılanprojenin Elazığ’da devam ettiğini dile getiren Proje Koordinatörü Ahmet Can ise,“2018 yılı Eylül ayında başlattığımız projemiz kapsamında çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Şuanda 100 çocuğumuz ile kayak merkezine geldik. Çocuklarımız kayak merkezinin tüm imkanlarından yararlanarak güzel vakit geçirdi. Etkinliklerimize devam edeceğiz” diye konuştu.


Kayak merkezine geldikleri için çok mutlu olduklarını aktaran çocuklarda ilk defa geldiklerini ve eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 14:42
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katolik Kilisesi'nin cinsel istismarla mücadele zirvesi sona erdi
    1. Katolik Kilisesi'nin cinsel istismarla..
    2. Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    3. Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
    4. Mehmet Özdilek: “Hak etmediğimiz bir..
    5. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    6. Keleş: “Su kaybı yüzde 10’un altına..
    7. İstanbul'da dehşete düşüren olay!..
    8. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
    9. Taner Öcal: “Oyuncularımız 1. Lig..
    10. TFF 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 0 -..
    11. İstanbul’da 199 farklı noktada 1 ton..
    12. Fenerbahçe, ilk kez bir derbiye küme..
    13. AKOM 7 bin 83 personel, bin 357 araçla..
    14. Bolu’da, 12 işçinin zehirlendiği tavuk..
    15. Sakarya Üniversitesi öğrencilerinden..
    16. Işık, tarım kredi borçlarının..
    17. Beyaza bürünen Ambarlı Limanı’ndaki..
    18. Bingöl için üretiyorum projesi..
    19. TFF. 3. Lig: Van Büyükşehir..
    20. Lösemiye yenik düşen genç dansçı son..
    21. Lider Bayburt 3 puanı 2 golle aldı
    22. Tuna: "’Koltuk olmazsa ölürüz’ diyen..
    23. Kırklareli'nde eğitime kar engeli
    24. 2053 işitme engelli işaret dili ile..
    25. Tüm dünya canlı izlemişti! 11 Eylül'ün..
    26. 39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu
    27. Erdoğan başbakanken açılmıştı! Sular..
    28. Ukrayna’da 2 dağcı donarak öldü
    29. Elazığ’da Mısır’daki idamlara tepki
    30. Şahinbey belediyesi sosyal tesis ağını..
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı