İlk defa ezan sesi dinleyen Hristiyan youtuber bakın ne yaptı
Hristiyan bir youtuber, ilk defa ezan dinlediği videoyu takipçileriyle paylaştı. Genç kız o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.27 Haziran 2018 Çarşamba 17:40
Hristiyan Youtuber, hayatında ilk defa ezan dinledi. Bu anları kayıt altına alan genç kız, videoda gözyaşlarına hakim olamadı.
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Hayatında ilk defa dinlediği ezanla tüyleri diken diken olan Hristiyan YouTuber kızın tepkisi sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
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