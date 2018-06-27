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İlk defa ezan sesi dinleyen Hristiyan youtuber bakın ne yaptı

Hristiyan bir youtuber, ilk defa ezan dinlediği videoyu takipçileriyle paylaştı. Genç kız o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 17:40

Hristiyan Youtuber, hayatında ilk defa ezan dinledi. Bu anları kayıt altına alan genç kız, videoda gözyaşlarına hakim olamadı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Hayatında ilk defa dinlediği ezanla tüyleri diken diken olan Hristiyan YouTuber kızın tepkisi sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 17:40
  1. İlk defa ezan sesi dinleyen Hristiyan youtuber
  2. ezan sesi

YORUM YAZ

  • hakıkathakıkat9 sa önce
    havuz ben hrıstıyan oldumsahtekar lar allah bır desenız ınanmıyoreum bu algı manupüleher pislık var sızde ...wan tu trı dıyıp açyor kım vermış elıne kım çekmış havuz havuz havuz allah belanı versın havuz
  • Mehmet AcarMehmet Acar9 sa önce
    Mevlam kalbine İnşâallah hidayeti nakşetsin. Amin
  • ilkerilker8 sa önce
    Adam harbi güzel okumuş
  • hüseyin hüseyin 10 sa önce
    istisnasız her camide; ezan okuma kursu almış kişilere ezan okutulmalı.güzel ezan okuyamayanlara okutulmamalı.
  • NizamettinNizamettin9 sa önce
    Hakim olmuş gibi görünüyor
  • OguzOguz4 sa önce
    Zamanında İsmet atmıştı,çok şükür milletin gazabı üstün geldi!
  • ysfysf8 sa önce
    Her insan islam fıtratı üzerine dünyaya gelir.
  • Ahmet Ahmet 9 sa önce
    Keşke Türkiye'de de ezan böyle okunsa... Burada maalesef tam bir gürültü, ruhani hiç bir duygu uyandırmıyor maaesef. Hükümet bu işe el atmalı...
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