İlk defa ev alacaklara müjdeli haber

AK Parti’nin meclise sunduğu yasa teklifiyle, ilk kez ev alacaklara konut desteği artıyor. Konut yardımları için belirlenen devlet katkısı 20 binden 25 bin liraya çıkarılıyor.

En az 3 yıl birikim gerekiyor

Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 23.73 olarak belirlendiği için 2019’da azami devlet katkısı tutarı 24 bin 746 lira olarak uygulanacak. Devlet Katkılı Konut Hesabı’ndan yararlanacak olanların evi aldıktan sonra altı ay içinde bankalara müracaat etmesi gerekiyor. Taksitlerin düzenli yatırılmaması halinse ise devlet katkısı hakkı bitiyor. Bu haktan yararlanabilmek için Nisan 2015’ten itibaren katkı alınan başka bir konuta sahip olunmaması gerekiyor. Hesap açanların ise en az üç yıl birikim yapması gerekiyor. Konut hesabına bir defaya mahsus olmak üzere bu yıl için 37 bin 645 liraya kadar toplu para yatırılabiliyor. Tasarruf sahiplerince bir yıl içinde konut hesabından en fazla iki defa para çekebiliyor.