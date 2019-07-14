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İlk defa drone gören masum çocuklar

Mangal kömürü yapımı için mevsimlik işçi olan aileleriyle birlikte Mardin’in Derik ilçesinden Erzincan’ın İliç ilçesine bağlı Yakuplu köyüne gelen onlarca çocuk, hayatlarında ilk kez drone görmenin mutluluğunu ve şaşkınlığını yaşadı.

14 Temmuz 2019 Pazar 09:07
İlk defa drone gören masum çocuklar

Mangal kömürü yapımı için mevsimlik işçi olan aileleriyle birlikte Mardin’in Derik ilçesinden Erzincan’ın İliç ilçesine bağlı Yakuplu köyüne gelen onlarca çocuk, hayatlarında ilk kez drone görmenin mutluluğunu ve şaşkınlığını yaşadı.


Mangal kömürünün yapımını haberleştirmek için Erzincan’a 90 kilometre mesafedeki Yakuplu köyüne giden gazetecileri köyün çocukları karşıladı. Aileleri, Yakuplu köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dağın eteğine kurdukları çadırlarda mangal kömürü üretirlerken çocuklarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Mardin’in Derik ilçesinden Erzincan’ın İliç ilçesine bağlı Yakuplu köyüne gelen ve 8 ay bölgede yaşayan işçiler, sabah dağlık alanlarda kestikleri odunların toplayarak başladıkları mesailerini, yaktıkları ateşin başında gece yarısına kadar devam ettiriyor. Günlerce ağır dumanın altında süren nöbetin ardından üretilen mangal kömürü, daha sonra satışa sunuluyor.



“İlk defa drone gören masum çocuklar”


Haber yapmak için köye giden gazeteciler, çocukların yakın ilgisiyle karşılaştı. Hayatlarında ilk kez gazetecilerin yanlarında getirdikleri drone’u inceleyen çocuklar, sorularıyla da operatörden bilgi aldı. Çocuklar hem mutluluk hem de şaşkınlık yaşadı.


Birkaçının televizyonda gördüğü çoğunluğunun ise hiç görmeyip uçak sandığı drone’unun uçuşunu meraklı gözlerle izleyen çocuklar, mutluluktan havaya zıpladı.


6 yaşındaki çocuk Murat Akgün, “Daha önce bunu hiç görmedim. Uçak mı bu? Nasıl uçuyor” dedi.


Daha önce sadece drone’u televizyonda gördüğünü ifade eden 6 yaşındaki Sıla Akgün de "Çok güzel. Uçuyor. Bugün çok sevindik biz” diye mutluluğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 09:07
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