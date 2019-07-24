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İlk defa bölgesel yeme-içme ve tuhafiye panayırı kurdular

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ilk defa kurulan panayırın açılışı gerçekleşti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:41
İlk defa bölgesel yeme-içme ve tuhafiye panayırı kurdular

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ilk defa kurulan panayırın açılışı gerçekleşti.


Çaycuma esnaflarından oluşan ve bu sene ilk defa gerçekleşen 1’nci Çaycuma bölgesel yeme-içme ve tuhafiye panayırı açılışı yapıldı.18 Temmuz ile 15 Eylül tarihleri arasında hizmete açık olan panayır, kapalı pazar yeri lunapark karşısında kuruldu. İlk kez düzenlenen panayır büyük ilgi gördü. Özellikle gurbetçilerin ziyaret akımına uğradı. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir yaptığı açılış konuşmasında, " Uzun zamandan beri böyle bir pazarı yapmayı hep beraber düşünüyorduk. Nasip bugüneymiş. Başta belediye başkanım olmak üzere, sizlerin ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Burada bu bir başlangıçtır. Önümüzdeki sene bir katı daha büyüyecektir. Sizlere şunu hatırlatmak isterim ki sayın belediye başkanım pazar yerinin, yeri değişmeye başladığından öncesine dahil sizlerle hep toplantı yaptık. Hep şunu söyledim, bir sene bilemedin iki sene burada yağmurda, güneşte sıkıntı yaşayacaksınız. Ama bölgenin en büyük pazar yeri olacağını söylemiştim size ve bu bugün bölgenin en büyük pazarı yolunda olmaya devam ediyoruz. Sizlere ve memleketime hayırlı olsun, bol kazançlar dilerim" dedi. Yapılan konuşmanın ardından dualar eşliğinde kurdele kesimi gerçekleşti ve kapalı çarşı gezildi. Kendi emekleri ile panayırı yapan esnaflar, vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını ve emeklerinin karşılığını alacaklarından ümitli olduklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:41
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