Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ne zaman yayınlanacak? Son dakika yeni Bakanlar Kurulu Kabinesi ne zaman toplanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı sıfatıyla Pazartesi akşamı saat 21:0’da kabineyi açıklayacaklarını, aynı gün ise ilk cumhurbaşkanlığı kararnamesini yayınlacaklarını söyledi. Erdoğan, ilk kabine toplantısının ise cuma günü yapılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri sonrası ilk grup toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’te AK Parti Grup Toplantısının açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bakanlar Kurulu kabinesinin pazartesi günü açıklayacaklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Aynı gün yeni yönetimin mimarisini ihdas eden ilk Cumhurbaşkanlığı kararnamesini de inşallah yayınlayacağız. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı sıfatıyla Pazartesi akşamı saat 21.00'de kabinemizi açıklayacak ve çalışmaya başlayacağız. Şahsımın başkanlığında Meclis'te sizlerle, külliyede bakanlarımızla, Genel Merkezimizde yetkili arkadaşlarımızla dayanışma içinde ülkemizi yönetmeye devam edeceğiz." İlk kabine toplantısının cuma günü yapılacağını söyleyen Erdoğan, 181 bin 500 kişi ile ilgili pasaport tahdidinin birkaç güne kaldırılacağını duyurdu.