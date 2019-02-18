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İlk Cemre 19-20 Şubat’ta havaya düşecek

Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemre ilk olarak 19-20 Şubat’ta havaya düşecek.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:02
İlk Cemre 19-20 Şubat’ta havaya düşecek

Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemre ilk olarak 19-20 Şubat’ta havaya düşecek.


Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak adlandırılan cemre bir hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşecek. İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. İkinci cemre ise 26-27 Şubat tarihlerinde suya, üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:02
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