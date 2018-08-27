Bedelli askerler ne zaman askere alınacak? MSB bedelli celp dönemleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik konusunda celp dönemlerini açıkladı. MSB’nin bedelli askerlik celp dönemleri birinci celp dönemi 28 Ağustos e devlet üzerinden ilan etti. MSB'nin bedelli askerlik celp dönemleri birinci celp dönemi 15 Eylül, ikinci celp dönemi ise 6 Ekim olarak açıkland

Bedelli askerlik celp dönemi konusunda Milli Savunma Bakanlığı bir açıkama yaptı. MSB'nin açıklamasında, İlk 3 döneme ait temel eğitime planlanan yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evraklarını alabilecekleri tarihler de belirlendi. Buna göre, söz konusu bilgiler birinci dönemde (15 Eylül 2018) silah altına alınacaklar için 28 Ağustos 2018, ikinci dönemde (6 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 6 Eylül 2018, üçüncü dönemde (27 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 27 Eylül 2018'de e-Devlet'te ilan edilecek. İlk 3 döneme planlanmayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım'dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak.

BİR VE İKİNCİ CELP DÖNEMİ 15 EYLÜL, İKİNCİ CELP DÖNEMİ İSE 6 EKİM

MSB bedelli askerlik ilk iki celp dönemini açıkladı. Buna göre, binlerce bedelli asker adayları, ilk celp dönemi 15 Eylül'de başlayacak. Birince cehp dönemiyle askere gidecek bedelli asker adaylarının isimleri e e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Silah altına alınacakların birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları duyurulacak. İkinci dönem temel askerlik eğitimi 6 Ekim, Üçüncü dönem temel askerlik eğitimi ise 27 Ekim'de başlayacak. Bu dönemde birliklerine teslim olacak yükümlüler ise 6 Eylül ve 27 Eylül günlerinde belli olacak.